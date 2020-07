Coronavirus, il virologo Silvestri: “Corriere e Repubblica filo governativi, seminano terrore per aiutare il Governo a rimanere al potere” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Commentando gli articoli sugli “anticorpi boomerang” che ieri hanno spaventato ulteriormente gli italiani sul Coronavirus, il noto virologo Guido Silvestri ha spiegato che “la strategia comunicativa è chiara. Corriere della Sera e Repubblica sono giornali filo-governativi la cui linea editoriale basata sulla “prudenza” (parola usata a senso unico, perché sui danni delle chiusure la prudenza non esiste proprio) si traduce nel seminare paura tra i lettori. Paura che da un lato fa dimenticare gli errori di gestione politica di COVID-19 — la ben nota narrativa della “catastrofe immane” che non si poteva evitare — e dall’altro fa digerire lo stato di continua emergenza… così rimanendo ben saldi al ... Leggi su meteoweb.eu

