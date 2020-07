Manchester City, il TAS accoglie il ricorso: cancellata l'esclusione dalle coppe europee (Di lunedì 13 luglio 2020) Buone notizie per il Manchester City, direttamente dal TAS di Losanna. Il ricordo dei Citizens contro l'esclusione dalle prossime coppe europee è infatti stato accolto. Leggi su tuttonapoli

AAlciato : +++Sentenza Tas sul Manchester City @SkySport - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Revocati i 2 anni di squalifica Champions al Manchester City, pena tramutata in 10 milioni di € di multa - marcoconterio : ?? Sono stati tolti i due anni di squalifica dalle competizioni europee al Manchester City da parte del CAS. La squa… - BombeDiVlad : ?? #UFFICIALE - #ManchesterCity graziato dal #TAS: i Cityzens potranno giocare regolarmente in #Europa?????? #LBDV… - bianca_caimi : RT @marifcinter: Grossa sorpresa: cancellata la sanzione al Manchester City. Niente esclusione dalle coppe per 2 anni e multa ridotta da 30… -