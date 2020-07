Mariana Rodriguez, l’amica speciale di De Martino esplosiva in costume: foto (Di martedì 7 luglio 2020) Mariana Rodriguez, amica di De Martino, continua a spopolare in rete. Un nuovo scatto in costume da bagno sta letteralmente spopolando sul web. Mariana Rodriguez e De Martino, solo gossip? Non si parla di altro. Stefano De Martino è prossimo ad annunciare la sua nuova fiamma? secondo i rumors la nuova compagna dell’ex di Belen … L'articolo Mariana Rodriguez, l’amica speciale di De Martino esplosiva in costume: foto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

blogtivvu : Flirt Mariana Rodriguez e Stefano De Martino? Simone Susinna interviene e lancia una frecciatina infuocata ?? - tempoweb : Il triangolo dell'estate: Alessia Marcuzzi al mare con le amiche senza il marito. Intanto De Martino e Belen...… - Caustica_mente : Belen che ti ammocchi con la nuova fiamma (imprenditor€ napol€tano) e Stefano che ti infratti con Mariana CampanaTi… - StraNotizie : Stefano De Martino immortalato con Mariana Rodriguez, l'ex di lei (il modello Simone Susinna) commenta stizzito - FilippoCarmigna : Stefano De Martino cambia Rodriguez, da Belen a Mariana: romantico weekend in barca -