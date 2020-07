Fiorentina, la moglie di Ribery si sfoga sui social: “Ho il diritto ad avere paura” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Il mio cuore non batte per il materiale, anche se certe cose rubate avevano un valore sentimentale, molto più che finanziario. Non abbiamo mai subito una violazione, ma questa volta è avvenuto. Quando si arriva fino a rovistare il cassetto della biancheria intima non parlo più di furto ma di violazione della nostra intimità”. Queste le dichiarazioni di Wahiba Ribery, moglie di Franck, dopo il furto subito nell’abitazione di Bagno a Ripoli. La moglie del campione della Fiorentina ha voluto affidare ai social le sue sensazioni dopo lo spiacevole episodio: “Se sapeste quanto io ami Firenze, questa città che ci ha accolti così calorosamente, amo tutte le persone incontrate dal nostro arrivo. Ma sono ferita in qualità di donna, di sposa e di mamma – ha scritto in una storia Instagram – È vero, non ... Leggi su sportface

