Cagliari-Atalanta 0-1, Gasperini: “Vittoria meritata ma dovevamo chiuderla prima” (Di domenica 5 luglio 2020) “Abbiamo tenuto aperta una partita da chiudere prima. Bene nel primo tempo, però dopo in superiorità numerica non siamo stati più lucidi e precisi, potevamo chiuderla e invece si è trascinata fino alla fine. Non è stata la nostra miglior partita, ma il viaggio fin qui e la trasferta di Napoli hanno pesato. Per la prima volta forse siamo stati un po’ stanchi mentalmente“. Così l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini al termine della vittoria per 0-1 sul campo del Cagliari: “Non ci poniamo limiti, oggi c’erano le condizioni per fare meglio perché loro erano in inferiorità numerica. Ce l’ho con me stesso – ammette il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – perché forse ho anticipato i cambi, sono stato precipitoso e ho forzato nella speranza che con ... Leggi su sportface

