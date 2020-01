Grande Fratello Vip: urla terrificanti e qualcuno che piange, i concorrenti si chiedono cosa stia succedendo (Di domenica 26 gennaio 2020) Ieri verso le 14:00 Rita Rusic e Adriana Volpe hanno sentito delle forti urla e un pianto. La produttrice si è spaventata ed ha chiesto anche a Cucuzza da dove potessero prevenire quei rumori. Purtroppo la regia ha cambiato inquadratura e non sapremo mai le teorie degli altri concorrenti. “Ragazzi ma c’e qualcuno che urla, ci sono delle urla terrificanti, qualcuno che piange”. Secondo i complottisti dei social le urla erano di Barbara Alberti, che poi è stata portata in ospedale per un controllo. Io più che Barbara, punto tutto sui vicini che nel 2017 hanno spaventato Malgioglio e nel 2018 hanno urlato ‘avete rotto er ca**o ai fan di Giane Alessandra. B!tches secondo voi di chi erano le urla e il pianto? Barbara Alberti? Un autore che ha picchiato il piede in un mobile? Azzurrina? Oppure i vicini ? Ma la Rusic poche ore fa aveva sentito delle urla, erano di ... bitchyf

Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico.