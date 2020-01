Volley femminile, CEV Cup 2020: la Dinamo Kazan strapazza Monza. I quarti di finale si allontanano (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Dinamo Kazan vince nettamente la gara d’andata degli ottavi di finale di CEV Cup contro Monza con un secco 3-0 (25-23 25-13 25-19). Grande protagonista Samanta Fabris che è stata capace di mettere a segno 14 punti. Di alto profilo anche le prestazioni di Bethania de la Cruz e Olga Biryukova che hanno messo a referto rispettivamente 13 e 10 punti. A questo punto la qualificazione ai quarti per la squadra di Carlo Parisi è estremamente complicata. Alle lombarde non sono bastati gli 11 punti di Serena Ortolani e i 6 di Anna Danesi per rimanere a galla. CRONACA DELLA PARTITA Le ragazze di Carlo Parisi partono bene nel primo set piazzando immediatamente il break con Serena Ortolani (3-1). La reazione delle russe non si fa attendere e arriva veemente col gran punto di Bethania de la Cruz che vale il 9-7. A questo punto qualcosa si inceppa nei meccanismi offensivi delle lombarde e la ... oasport

