Primera Division, Barcellona-Granada: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 18 gennaio 2020) Primera Division, Barcellona-Granada: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 19 gennaio alle ore 21:00, presso lo stadio Camp Nou di Barcellona, si disputerà Barcellona-Granada. Il match sarà valido per la 20esima giornata di Primera Division. Il Barcellona al momento si trova in testa alla classifica a 40 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta nel derby contro l’Espanyol per 2-2. Inizia un nuovo ciclo in casa blaugrana: esonerato Valverde dopo la delusione in Supercoppa, è arrivato Quique Setien, attorno al quale c’è grossa curiosità. Il Granada al momento si trova decimo in classifica a 27 punti e viene dalla vittoria in casa contro il Maiorca per 1-0. Zitti zitti gli andalusi si avvicinano alla salvezza, ma sembra davvero difficile possano portare via punti dalla Catalogna. La classifica aggiornata della Liga Le statistiche ... Leggi la notizia su termometropolitico

