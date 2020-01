Allarme smog, l’allerta dei medici di Torino: “Situazione critica” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 2020 comincia con l’incubo smog in tutto il bacino padano, dal Piemonte all’Emilia-Romagna. La concentrazione nell’aria delle ‘polveri sottili‘ ha avuto una nuova impennata, favorita dall’assenza di piogge e venti, che non sono previsti neppure per i prossimi giorni, e in alcuni casi anche dall’esplosione dei fuochi d’artificio a Capodanno. Tornano quindi in vigore le limitazioni del traffico, estese dalle grandi citta’ a tanti comuni del circondario. A Torino fermi da oggi, e almeno fino al 7 gennaio, anche i veicoli euro diesel 4: sul semaforo sulla qualita’ dell’aria si e’ acceso il colore arancione, simbolo di quattro giorni consecutivi di superamento della soglia massima di 50 microgrammi al metro cubo delle micropolveri. Una situazione quasi cronica, d’inverno, sulla quale interviene oggi ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

