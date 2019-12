M5S favorevole al Mes | Meloni | “Vergogna | ennesimo tradimento”

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Non si è fatta attendere la critica di Giorgiaal M5S che si è dichiarato soddisfatto delle modifiche alla riforma del Mes, lasciando intendere che voterà favorevolmente. Mes,su M5S La leader di Fratelli d’Italia ha duramente attaccato i grillini per non aver saputo sfruttare la possibilità di opporsi e di alzare la testa combattendo una battaglia comune contro il fondo salva stati (da lei rinominato salva banche). Ha parlato dell’voltafaccia del Movimento, e dell’innumerevole tradimento fatto sulle spalle degli italiani al solo scopo di difendere il seggio in Parlamento. “Vergogna!“, ha infine concluso. Giorgiasi è da subito schierata contro la riforma del Mes, dapprima accusando Conte di aver preso una decisione senza consultare l’Aula e in seguito perché ritenuto un fondo che agevolerebbe solo le banche tedesche e ...

