Tragedia Rigopiano | archiviati procedimenti per 22 indagati | tra loro Del Turco | Chiodi e

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Pescara - Il gip del tribunale di Pescara Nicola Colantonio ha disposto l'archiviazione di 22nell'inchiesta madre sul disastro dell'Hoteldi Farindola, avvenuto il 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse il resort provocando la morte di 29 persone. "Le risultanze investigative non permettono di sostenere l'accusa in giudizio" si legge nel dispositivo. Archiviazione quindi per gli ex governatori della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, Ottaviano Dele Gianni. Escono dal processo anche gli assessori che si sono succeduti alla Protezione civile, Tommaso Ginoble, Daniela Stati, Mahmoud Srour, Gianfranco Giuliante e Mario Mazzocca e, tra gli altri, l'ex sottosegretario alla Giustizia Federica Chiavaroli e l'ex vice presidente della Regione Enrico Paolini. A chiedere l'archiviazione erano stati il ...

