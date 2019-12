Decreto fisco | arriva l’Rc auto familiare | si paga il premio con la classe migliore

Ok al Decreto fisco : slitta il 730 e niente multe ai commercianti sul Pos. Le novità : Nuova veste del Decreto fisco 2020 collegato alla Legge di bilancio, che dopo i soliti contrasti nella maggioranza, ha avuto l’ok dalla Commissione finanze ed è pronto per approdare in Aula a Montecitorio per l’iter parlamentare. Un ok con alcune novità: niente più multe ai commercianti che non utilizzano il Pos, slittamento della scadenza 730 a settembre, Iva agevolata su assorbenti e tamponi biodegradabili, sanzioni sui seggiolini ...

Decreto fisco - via le multe per i commercianti senza pos. Si allarga la responsabilità delle aziende per i reati tributari dei manager : Si allenta la stretta sui reati tributari, con inasprimenti di pena meno forti per i comportamenti non fraudolenti come la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione. Cambia la disciplina della confisca per sproporzione, che rimane solo per gli illeciti fiscali più gravi. Per quanto riguarda gli appalti, salta l’obbligo per il committente di versare le ritenute al posto di appaltatore e subappaltatore: sarà sufficiente ...

Decreto fisco - 8 per mille all’edilizia scolastica con divieto di deroga per lo Stato. Stretta su ritenute solo per appalti oltre 200mila euro : Cambia l’8 per mille. Un emendamento dei relatori al Decreto fisco, approvato in commissione Finanze alla Camera, prevede che i contribuenti possano scegliere di destinare la quota del gettito Irpef di competenza statale a ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole. E lo Stato non potrà derogare utilizzando quelle somme per altri fini come la riduzione del deficit. Mentre si attendono le modifiche sulle nuove ...

Decreto fisco - meno multe a chi non paga tasse locali ma si ravvede. Credito d’imposta al commerciante anche se si paga col cellulare : meno multe per chi evade i tributi locali ma poi si “ravvede”. E la possibilità per i negozianti di godere del Credito fiscale previsto se accetteranno transazioni con carta anche nel caso in cui il cliente paghi con il cellulare. Sono alcune delle novità previste dagli emendamenti al Decreto fiscale approvati dalla commissione Finanze, che giovedì sera farà una seduta notturna dalle 21 a oltranza. L’esame del Decreto in aula alla ...

Decreto fisco - ok al rilancio dei Pir : investimenti su piccole imprese : La commissione Finanze della Camera ha approvato all'unanimità un emendamento di Fi, riformulato dai relatori. In arrivo anche 180 milioni di euro per gli straordinari, relativi ad annualità precedenti il 2019, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco

Decreto fisco - riammesso l’emendamento sull’Iva ridotta per gli assorbenti. Rientra anche il bonus per comprare airbag per moto : La commissione Finanze della Camera ha riammesso l’emendamento al Decreto fisco che chiede di tagliare l’Iva sugli assorbenti dal 22 al 10 per cento. L’emendamento, a prima firma Laura Boldrini, è stato presentato da 32 deputate di maggioranza e opposizione. Mercoledì era stato dichiarato inammissibile ma è stato ripescato in occasione della presentazione dei ricorsi dopo il vaglio di ammissibilità. Il testo è atteso nell’Aula ...

Decreto fisco - bocciati 300 emendamenti. Salta l’Iva ridotta per gli assorbenti. Rosato : “Manette a evasori? Spaventano chi investe” : Non solo l’emendamento che reintroduceva lo scudo penale per l’ex Ilva. La scure dell’inammissibilità elimina anche la proposta che puntava a ridurre al 10% l’Iva sugli assorbenti. La commissione Finanze della Camera ha bocciato 300 proposte di modifica al Decreto fiscale su 900. Tra cui quella prima firma Laura Boldrini – e sottoscritta da 32 parlamentari di maggioranza e opposizione – che avrebbe esteso ...

Decreto fisco - quasi mille emendamenti : Italia Viva all’assalto del carcere per gli evasori. Spostate a luglio sanzioni per lotteria scontrini : È partito il primo assalto al Decreto fiscale, il testo collegato alla manovra giallorossa: sono tra i 900 e i mille gli emendamenti presentati, tra i quali spiccano soprattutto i 58 di Italia Viva. In particolare una proposta di modifica dei renziani rischia di incrinare i rapporti nella maggioranza: è quella relativa all’articolo 39 del Decreto, riguardante i reati tributari. Di fatto, la norma voluta dai Cinquestelle che prevede pene ...

Tetto ai contanti - carcere per gli evasori : così il Decreto cambia le regole del Fisco : Da domenica in vigore le nuove regole, ma non quelle più importanti. Scatta dal primo luglio la soglia per le transazioni i contanti e le multe per i commercianti che rifiutano i pagamenti con il Pos. Dopo la conversione in legge l’inasprimento delle pene sulle false dichiarazioni

Fisco : Mattarella firma ed emana Decreto : Roma, 26 ott. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto fiscale. L'articolo Fisco: Mattarella firma ed emana decreto sembra essere il primo su Meteo Web.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Ottobre : La "manina" Decreto fisco bloccato dal no dei 5 stelle al mef sulla norma infilata in extremis che apre le casse degli aiuti per il terzo mondo ai fornitori della difesa : La manina Fondi della cooperazione a chi fa armi: scontro 5S-Pd Decreto fiscale – Una norma apre alle imprese della difesa i progetti allo sviluppo. Un aiuto al settore, che sta per perdere 700 milioni dello Stato di Luca De Carolise Carlo Di Foggia

Decreto fisco - obbligo Pos : nella bozza finale primo intervento sulle commissioni. Esercenti potranno usare il 30% in credito d’imposta : Un credito d’imposta del 30% delle commissioni sulle transazioni con carte e bancomat che sarà riconosciuto alle piccole attività con ricavi e compensi entro i 400mila euro annui. Dopo le polemiche dei commercianti per l’introduzione delle sanzioni per chi non utilizza il Pos e la richiesta di abbassare le commissioni sui pagamenti elettronici, arriva il primo intervento del governo: è contenuto nell’articolo 22 della bozza ...

Decreto fisco - norma contro le finte coop : Italia Viva annuncia allentamento della misura “per salvaguardare le imprese oneste” : Per tutti i committenti attivi da almeno 5 anni e senza pendenze col Fisco continueranno a valere le stesse regole. Mentre solo gli altri verseranno le ritenute fiscali per i lavoratori, sottostando al regime di inversione contabile. Questo, spiegano all’Ansa da Italia Viva, è un punto dell’intesa raggiunta dalla maggioranza durante il vertice di lunedì a Palazzo Chigi. L’obiettivo dei renziani è attenuare la stretta ...

Decreto fisco - stop all’aumento delle tasse sulla fortuna : sostituito con un nuovo rialzo del prelievo su slot e videolotteries : Salta l’aumento della cosiddetta ‘tassa sulla fortuna‘, prevista nelle prime bozze del Decreto fiscale collegato alla manovra. Al posto delle maggiori tasse sulle vincite alla lotteria, al Gratta&Vinci e simili, la nuova bozza datata 16 ottobre prevede un ulteriore rincaro del prelievo erariale unico (Preu) applicato su slot e Vlt, che era già stato alzato con il Decreto Dignità. Da febbraio il prelievo sulle slot e new slot ...