Calcio | Nicolò Zaniolo | “In Nazionale abbiamo qualità | giovani ed elementi esperti Posso

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) Non vi sono dubbi cheZanolo sia uno dei talenti più importanti del nostro. Classe ’99, il 20enne nativo di Massa ha realizzato nel match contro l’Armenia (valido per le qualificazioni agli Europei 2020) le sue prime marcature con la maglia dellamaggiore, dimostrando grande lucidità negli ultimi 20 metri, dotato di un sinistro micidiale. Il CT Roberto Mancini lo aveva già notato quando ancora giocava nelle selezionili e ora, sia con l’Italia che con la Roma, sta confermando. “tutto per dire la nostra all’Europeo perchéedpiù. Europeo o Europa League? Preferirei vincere l’Europeo con l’Italia dopo aver vinto l’Europa League con la Roma“, le dichiarazioni del giocatore giallorossi, intervistato da Sky Sport. Obiettivi, dunque, prestigiosi per lui che ...

FootyZoneNet : RT @IlgiallorossoIt: Il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, intervistato dai microfoni di Sky Sport durante l’evento al Nike Store… - IlgiallorossoIt : Il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, intervistato dai microfoni di Sky Sport durante l’evento al Nike Sto… - wylabincubator : ?? #SocialFootballSummit: due giorni di focus a #Roma con l’obiettivo di promuovere la metamorfosi digitale nel cal… -