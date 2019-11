Acqua Nestlè Vera | un lotto ritirato dal Ministero della Salute | ecco quale

Acqua Nestlé Vera ritirata dal mercato - l’avviso del Ministero della Salute : ecco il lotto interessato : Bottigliette di Acqua Nestlé Vera Naturae sono state ritirate dal mercato per sospetta non conformità microbiologica. A dare notizia del richiamo di un lotto del prodotto è il sito del Ministero della Salute. Ad essere interessato dalla misura è il numero di lotto 9303842201, con data di scadenza 10/2020. Si tratta di bottigliette da 50 cl, prodotte dalla Sanpellegrino Spa nello stabilimento di Castrocielo, in provincia di Frosinone. Motivo del ...

