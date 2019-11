Maltempo | il Sindaco di Fiumicino | “Chiesto lo stato di calamità”

Maltempo Lampedusa - il Sindaco : “Nel porto disastro annunciato” : “Da anni chiedo di potere smaltire quel relitto e mi viene negato di farlo. La procura di Agrigento lo ha affidato all’Agenzia delle dogane che non ha provveduto. Adesso è successo il disastro”. Lo dice il Sindaco di Lampedusa e Linosa (Ag), Toto’ Martello, dopo che, stanotte, una delle imbarcazioni usate dai migranti si e’ capovolta, a causa di una mareggiata, ed ha provocato lo sversamento di gasolio. ...

Matera - il sindaco : “Situazione tornata alla normalità - ma Maltempo ha creato difficoltà”. Prima stima : danni per 8 milioni di euro : L’ondata di maltempo che ha colpito Matera tra l’11 e il 12 novembre scorsi, con i rioni Sassi inondati da fango e detriti, ha provocato danni per circa 8 milioni di euro. È una Prima stima “stilata dal dirigente del settore Lavori Pubblici” del Comune della capitale europea della Cultura 2019. “La situazione in città è tornata alla normalità“, ha spiegato il sindaco Raffaello De Ruggieri, ma “l’ondata ...

Maltempo Pisa - il sindaco : “Il nostro Mose ottocentesco ha funzionato - emergenza finita” : “Ero preoccupato ma per fortuna è tutto filato liscio. E il nostro sistema dei panconcelli, una sorta di ‘Mose ottocentesco‘, ha funzionato e ora possiamo tirare un sospiro di sollievo visto che non abbiamo subito alcun danno. Così come hanno ben funzionato il sistema di difesa del bacino del Roffia e dello Scolmatore“: lo ha dichiarato il sindaco di Pisa, Michele Conti, durante una conferenza stampa in prefettura ...

Maltempo - Lunedì 18 Novembre scuole chiuse anche a Caserta : l’ordinanza del Sindaco : Domani, Lunedì 18 Novembre 2019, le scuole rimarranno chiuse anche a Caserta: l’ha deciso il Sindaco Carlo Marino che ha firmato apposita ordinanza sindacale. Allerta Meteo, scuole chiuse Lunedì 18 Novembre in molti Comuni d’Italia – L’elenco aggiornato in diretta L'articolo Maltempo, Lunedì 18 Novembre scuole chiuse anche a Caserta: l’ordinanza del Sindaco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Pisa - il sindaco : “Probabile piena dell’Arno domani alle 19” : “I modelli della Protezione civile prevedono che Pisa sarà raggiunta da una probabile ondata di piena del fiume Arno per domani alle 19“, ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti al termine di una riunione convocata in prefettura in seguito all’allerta meteo arancione che investe da stasera anche il territorio Pisano. “Abbiamo appena terminato una riunione operativa – ha aggiunto Conti – e stiamo monitorando ...

Maltempo - le terme di Saturnia travolte dal fango. Il sindaco : “Nessun danno alle cascate” : Le celebri cascate termali del Gorello a Saturnia, frazione del comune di Manciano, in provincia di Grosseto, sono state travolte dal fango, dopo la grande alluvione che si è abbattuta ieri in Maremma, ma non hanno riportato danni strutturali, “sono integre”. “Le cascate sono in buona salute”, assicura il sindaco di Manciano Mirco Morini. Questa mattina il vicesindaco Luca Pallini ha effettuato un sopralluogo alle cascate ...

Venezia - la marea a 187 centimetri. Vento a 100 km/h. Sindaco : «Un disastro». Maltempo - morto un anziano a Bari : Il Maltempo sta sferzando tutta l'Italia e le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'acqua alta a Venezia ha toccato i 187 centimetri (sul medio mare) e ha...

Maltempo : sindaco Lampedusa - 'barche migranti vagano fra le onde al porto - pericoloso' : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - "Il Governo nazionale intervenga al più presto e disponga la rimozione delle imbarcazioni ‘abbandonate’ a Lampedusa, perché con il Maltempo di questi giorni e le pessime condizioni del mare si sono trasformate in un pericolo per la comunità, per le infrastrutture e per

Maltempo Licata - il sindaco : “Chiederemo lo stato di emergenza” : “La tromba d’aria di ieri pomeriggio e i nubifragi che ormai da due giorni colpiscono Licata hanno provocato danni al nostro territorio. Stiamo valutando la possibilità, se ci saranno le condizioni, di chiedere al presidente della Regione, Nello Musumeci, di dichiarare lo stato di emergenza“: lo afferma il sindaco di Licata, Pino Galanti, a seguito dell’ondata di Maltempo che da ieri flagella l’Agrigentino. ...

Maltempo Aversa : minacce sui social al Sindaco per le scuole aperte : Prima le offese via social per non aver chiuso le scuole nel giorno dell’allerta meteo, lunedì e martedì scorsi, poi vere e proprie minacce: ‘Se non chiudi le scuole ti accoltello’. Destinatario il Sindaco di Aversa, Alfonso Golia, attaccato sul profilo della sua pagina social da decine e decine di contatti, presumibilmente studenti arrabbiati per la decisione del primo cittadino di non firmare l’ordinanza di chiusura ...

Non chiude le scuole per Maltempo - il sindaco di Aversa minacciato sui social : In controtendenza rispetto a tanti altri altri sindaci della Campania, il primo cittadino di Aversa, la seconda città più grande della provincia di Caserta, ha deciso di tenere le scuole regolarmente aperte, nonostante l’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale. Una scelta analizzata in maniera approfondita da Alfonso Golia, con un’assunzione di responsabilità molto forte. Gli istituti scolastici di altri Comuni, invece, sono ...

Scuole aperte nonostante il Maltempo - minacce social al sindaco : "Se non chiudi - ti accoltello" : La bacheca Facebook del primo cittadino di Aversa (Caserta) è stata presa d'assalto dagli studenti, con insulti, bestemmie e...

Maltempo - in Liguria esonda torrente. Il sindaco di Sestri : «Rimanete in casa». Frana a Sanremo : 60 isolati : Domenica di Maltempo in gran parte dell'Italia. Una nuova e intensa perturbazione atlantica è arrivata nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, sulle regioni occidentali...

Maltempo - forti piogge su tutta l’Italia e tromba d’aria in Liguria. Il sindaco di Sestri Levante : “Non uscite di casa” : Il weekend lungo di Ognissanti è stato all’insegna del Maltempo ha che ha sferzato ininterrottamente l’Italia, in particolare nelle ultime ore, dove – da nord a sud – si stanno verificando forti temporali e piogge abbondanti. In Liguria è scattata subito l’allerta meteo e ad essere attenzionata è soprattutto la riviera di Levante dove domenica mattina è scattata l’allerta rossa dopo che il torrente Petronio è ...