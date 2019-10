Juventus-Bologna | Sarri | “Higuain-Dybala | sono adatti entrambi” Napoli-Verona

Juventus - c’era un rigore a favore del Bologna – FOTO : Juventus, c’era un rigore a favore del Bologna – FOTO Negli ultimi minuti della partita il Bologna ha protestato a lungo per la mancata concessione di un calcio di rigore. Guardando bene la FOTO, appare evidente che de Ligt aumenti il volume del corpo tenendo il braccio troppo largo. In casi come questo, solitamente, si concede il calcio di rigore anche se il tocco appare involontario. Maurizio Sarri, al termine del match, non ...

Juventus supera 2-1 il Bologna : All'Allianz Stadium di Torino, la Juventus ha battuto il Bologna per 2-1 nell'ottava giornata del campionato di Serie A.

Pagelle Juventus Bologna - CR7 al top : Buffon immenso - De Ligt stecca : Pagelle Juventus Bologna – Juventus Bologna, partita sofferta per i bianconeri ma vittoria meritata. Il 2 a 1 degli uomini di Sarri mette al sicuro il primo posto in campionato e permette alla Juventus di mantenere l’imbattibilità. Il solito Cristiano Ronaldo con il sigillo numero 701 in carriera aveva portato in vantaggio i campioni d’Italia, a cui risponde Danilo con un eurogol sotto l’incrocio. Ad inizio ripresa ...

Video/ Juventus-Bologna - 2-1 - : highlights e gol - portieri protagonisti! - Serie A - : Video Juventus-Bologna, risultato finale 2-1,: i gol di Cristiano Ronaldo e Dybala consentono ai bianconeri di mettere in riga i felsinei di Mihajlovic.

Juventus – Sarri con i piedi per terra dopo la vittoria sul Bologna e sull’incontro con Mihajlovic svela : “sono raffreddato e…” : Maurizio Sarri commenta la prestazione della Juventus dopo la vittoria contro il Bologna allo Stadium La Juventus sorride allo Stadium: grazie alla reti di Ronaldo e Pjanic i bianconeri hanno mandato al tappeto il Bologna di Mihajlovic, consolidando il loro primo posto in classifica. “Abbiamo fatto bene ma non bisogna gestire le partite, non bisogna gestire i risultati e non bisogna gestire le energie perchè poi ti possono succedere ...

Juventus – Pjanic soddisfatto dopo la vittoria sul Bologna : “ci hanno messo in difficoltà - ma abbiamo meritato di vincere” : Pjanic sorride dopo la vittoria di questa sera contro il Bologna: le parole del bosniaco La Juventus ha conquistato oggi altri 3 preziosi punti, con la quinta vittoria consecutiva. I bianconeri hanno mandato al tappeto il Bologna col punteggio di 2-1 allo Stadium, grazie alle reti di Ronaldo e Pjanic. “Avevo già visto il Bologna, è una squadra ben messa in campo e che ci ha messi in difficoltà. Alla fine, però, abbiamo meritato di ...

Juventus-Bologna in diretta TV e in streaming : L'ultimo anticipo di Serie A si gioca stasera a Torino: le informazioni e i link per seguirlo in diretta su Dazn dalle 20.45

Juventus lucida - allo Stadium il Bologna cede ai bianconeri : consolidato il primo posto in classifica : La Juventus fatica allo Stadium contro un tosto Bologna, ma Ronaldo e Pjanic mandano al tappeto i rossoblu Ancora una vittoria per la Juventus: questa sera, nell’ultimo anticipo dell’ottava giornata di Serie A, i bianconeri hanno conquistato altri tre preziosi punti, che le permettono di consolidare il loro primato in classifica, battendo 2-1 il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La squadra di Sarri si porta quindi a quota 22 punti, ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Juventus-Bologna 2-1. Cristiano Ronaldo e Pjanic danno i tre punti ai bianconeri : La Juventus si conferma in vetta alla classifica della Serie A di Calcio battendo nell’anticipo serale dell’ottava giornata il Bologna per 2-1 grazie ad i gol di Cristiano Ronaldo al 19′ e Pjanic al 54′, inframmezzati dal momentaneo pari di Danilo, in rete al 26′. I bianconeri salgono così a quota 22 in classifica, Inter momentaneamente a -4. Nel primo tempo la Juventus passa in vantaggio al 19′ con una grande ...

VIDEO Juventus-Bologna 2-1 - highlights e sintesi della partita : decisivo Pjanic nella ripresa : Nell’anticipo delle ore 20.45 dell’ottava giornata della Serie A di calcio la Juventus supera, non senza soffrire, il Bologna per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo al 19′ e Pjanic al 54′, inframmezzate dal momentaneo pari di Danilo, in gol al 26′. Bianconeri sempre in testa alla classifica di Serie A. highlights Juventus-Bologna 2-1 IL VANTAGGIO DI CR7 via @VIDEOGoalsHD pic.twitter.com/a4vav0lH2h — ...

Anticipo Serie A - Juventus-Bologna 2-1 : 22.37 Prosegue spedita la marcia della Juve che allo Stadium batte 2-1 il Bologna e si porta a +4 sull'Inter. Buon avvio della Juventus che al 19' passa in vantaggio: Alex Sandro crossa per Ronaldo, il portoghese da posizione defilata beffa Skorupski. Il Bologna al 26' pareggia con un gran destro di Danilo su traversone di Orsolini spizzato da Mbaye. Nella ripresa bianconeri di nuovo avanti al 54' con un preciso tapin di Pjanic, dopo un ...

Diretta/ Juventus-Bologna - risultato live 1-1 - video streaming DAZN : fine primo tempo : Diretta Juventus Bologna streaming video DAZN: il testa a testa, probabili formazioni, quote, orario e risultato live, ottava giornata di Serie A.

Juventus-Bologna - Cristiano Ronaldo da record : Agnelli consegna una maglia speciale per i 700 gol : Cristiano Ronaldo celebrato da Andrea Agnelli: il portoghese riceve una maglietta per il record dei 700 gol in carriera Serata scoppiettante all’Allianz Stadium, dopo un caloroso benvenuto a Sinisa Mihajlovic, gli applausi dei tifosi torinesi sono stati tutti per Cristiano Ronaldo. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha infatti consegnato a CR7 una maglietta speciale, per celebrare il record di 700 reti in carriera ...