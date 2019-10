LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | Finali di Specialità Oro per le Filippine!

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finali di Specialità. Marco Lodadio per il pass olimpico - Biles e Derwael per le magie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle Finali – Marco Lodadio, il sogno medaglia e pass olimpico – Marco Lodadio, cosa deve fare per andare alle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi si assegnano cinque titoli alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) dove verranno messi in palio anche dei pass per le ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Nikita Nagornyy Campione all-around! Edalli 17esimo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani (ore 16.00) con le Finali di Specialità, ci sarà Marco Lodadio agli anelli. 18.52 Il russo Nikita Nagornyy è il nuovo Campione del Mondo all-around (88.772), firma la doppietta dopo il trionfo agli Europei. Il suo connazionale Artur Dalaloyan è costretto ad abdicare e si accontenta dell’argento (87.165) davanti all’ucrainoa ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Nagornyy e Xiao si sfidano per l’oro all-around! Battaglia finale alla sbarra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 Nell’ultima rotazione: Nagornyy, Ruoteng e Dalaloyan alla sbarra con Wei, Verniaiev al corpo libero. 18.27 CLASSIFICA DOPO LA QUINTA ROTAZIONE. Il russo Nikita Nagornyy è in testa con 74.606, ha sei decimi di vantaggio sul cinese Xiao Ruoteng. Più distaccati il russo Artur Dalaloyan (72.932), l’ucraino Oleg Verniaiev (72.807), il cinese Sun Wei (72.523). Ludovico Edalli ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - Mikulak in testa a metà gara! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.29 Tra poco la quarta rotazione. Mikulak al corpo libero. Nagornyy, Xiao e Dalaloyan al volteggio. 17.27 CLASSIFICA A META’ GARA. Lo statunitense Sam Mikulak è al comando con 44.291 tallonato dal russo Nikita Nagornyy (44.240) e dal cinese Xiao Ruoteng (43.958), leggermente più indietro l’ucraino Oleg Verniaiev (43.666), il russo Artur Dalaloyan (43.633) e il giapponese Kazuma ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - Xiao mette la freccia sui russi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Rimane nelle posizioni che contano anche l’ucraino Oleg Verniaiev con un rilevante 43.666 al volteggio. 17.10 Artur Dalaloyan recupera subito mezzo punto sull’avversario diretto: 14.433 per il russo agli anelli. 17.08 L’esercizio agli anelli non è uno dei punti di forza di Xiao: 13.933 per il cinese. 17.03 Ora Xiao e i due russi andranno agli anelli mentre Mikulak al ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - che battaglia per l’oro tra i tre big! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Tutto pronto per ripartire. 16.36 Ora i minuti di riscaldamento agli attrezzi. 16.34 Tra poco la seconda rotazione. Dalaloyan, Nagornyy e Ruoteng saranno al cavallo con maniglie. Ludovico Edalli è tredicesimo col 13.866 al volteggio e ora si trasferisce alle amate parallele pari. 16.32 CLASSIFICA. Al comando il russo Artur Dalaloyan con 15.200, alle sue spalle il connazionale Nikita ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around maschile - battaglia a tre per l’oro. Dalaloyan contro Nagornyy e Xiao : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Dalaloyan, Nagornyy e Xiao incominceranno al corpo libero, Edalli sarà invece al volteggio. Tra i possibili outsider il giapponese Kaya e gli ucraini Pakhniuk e Verniaiev. 15.53 L’Italia sarà rappresentata da Ludovico Edalli, già qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Può puntare a un piazzamento attorno alla 15^ posizione. 15.51 Il cinese Xiao è ancora deluso ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles vince l’all-around - quinto titolo. Giorgia Villa 16^ - Iorio infortunata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Rimanente con noi per cronaca, video, approfondimenti. Appuntamento a domani (ore 16.00) per la Finale all-around maschile. 18.18 Giorgia Villa conclude in sedicesima posizione (54.232) a causa di una caduta alla trave e di un corpo libero impreciso, oggi però non c’era il passo per fare il 56.3 da medaglia. Elisa Iorio non ha terminato la prova, si è ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles lanciatissima verso il trionfo - Giorgia Villa fuori dai Giochi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Melanie De Jesus 13.500 alla trave ma la francese è fuori dai Giochi dopo le due cadute alla trave. 17.37 Attenzione a Flavia Saraiva. La brasiliana ha piazzato un paio di diagonali da brividi al corpo libero, stampa 13.933 e ha un totale di 41.266. Ultima rotazione al volteggio per la sudamericana anche se il distacco da Tang (2 punti) e Melnikova (1) sembra incolmabile. 17.34 ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles domina a metà gara - Giorgia Villa cade alla trave : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Imprecisa? Ma prende comunque 14.633 (6.2). Che Simone Biles. Riuscirà a fare 15.400 al corpo libero per toccare i 60 punti?. 17.19 Esercizio non pulitissimo della fuoriclasse, imprecisa rispetto ai suoi standard anche nello Tsukahra avvitato. 17.18 Simone Biles sulla trave… 17.17 Simone Biles lanciatissima verso il quinto titolo iridato, dietro è battaglia pura per le ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles allunga subito al volteggio - Giorgia Villa bene sugli staggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35 CLASSIFICA DOPO LA PRIMA ROTAZIONE. La statunitense Simone Biles è al comando col 15.233 ottenuto al volteggio, alle sue spalle ci sono la belga Nina Derwael (15.200) e la tedesca Ellie Seitz (14.866) che si sono esibite alle parallele. I doppi avvitamenti alla tavola sono valsi 14.633 e 14.466 alla francese Melanie De Jesus Dos Santos (14.633) e la statunitense Sunisa Lee (14.466), ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale all-around - Simone Biles per il dominio. Giorgia Villa ci prova! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Giorgia Villa sogna l’impresa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, pomeriggio di fuoco alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) dove oggi si incorona la Reginetta della Polvere di Magnesio: oggi si premia la ragazza più completa nel concorso generale, la migliore atleta sui ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : la Russia vince l’oro a squadre maschile - battuta la Cina all’ultima rotazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questo intenso pomeriggio. Appuntamento a domani (ore 16.00) per la Finale all-around femminile: Simone Biles insegue il quinto titolo iridato sul giro completo, l’Italia si affida a Giorgia Villa ed Elisa Iorio. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 16.33 Russia Campionessa del Mondo! 261.726 per l’Armata che opera il sorpasso sulla Cina ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : la Cina vede l’oro a squadre - la Russia prova la rimonta. Ultima rotazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 Stretovich sente il sangue e si fionda sulla preda: 14.666. Ora la Russia ha mezzo punto di vantaggio sulla Cina, mancano due esercizi a testa. Il Giappone è ormai rassegnato al bronzo nonostante il buon 14.066 di Tanigawa al quadrato. 16.15 La caduta di Sun Wei! 12.766. La corsa verso l’oro si riapre, la Russia deve approfittarne! 16.15 Minuti di riscaldamento, tra poco si ...