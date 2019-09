L' oroscopo di lunedì 23 settembre | Scorpione positivo | Vergine favorita

L'oroscopo del giorno 23 settembre - previsioni astrali 2^ sestina : lunedì Sole in Bilancia : L'oroscopo del giorno 23 settembre è pronto a mettere in chiaro le previsioni astrologiche interessanti il primo giorno della nuova settimana. Ansiosi di sapere quali saranno i segni favoriti di lunedì in amore e nel lavoro? Sotto indagine in questo contesto pertanto, come da titolo, l'Astrologia applicata ai sei segni dello zodiaco relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Parlando di figure astrali positive e ...

Paolo Fox di tutti i segni : oroscopo domani - lunedì 16 settembre : oroscopo di domani di Paolo Fox, 16 settembre: le previsioni dei segni di Terra E i segni di Terra come vivranno il fine settimana secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox? TORO: Luna che torna attiva e rinverdisce l’amore. Potranno ripartire da zero col lavoro. VERGINE: l’energia è in lieve calo. Si annuncia un momento di stress sul lavoro. CAPRICORNO: riusciranno a mantenere sotto controllo le emozioni negative. Sono ...

L'oroscopo del giorno - lunedì 16 settembre : Vergine 'voto 10' - Scorpione tenace : Durante la giornata di lunedì 16 settembre, l'intesa di coppia per i nativi Gemelli sarà molto alta, mentre il Cancro si sentirà al centro dell'attenzione, dedicando tanto tempo all'amato bene. Periodo di incertezze per Leone in ambito sentimentale, mentre il Sagittario sarà più propenso a aprirsi a nuove conoscenze. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di lunedì 16 settembre 2019. Da Ariete a ...

L'oroscopo di domani 16 settembre - da Bilancia a Pesci : ottimo lunedì per Toro : L'oroscopo di domani lunedì 16 settembre 2019 è a disposizione dei lettori, pronto a dare un giudizio su come sarà il prossimo lunedì d'inizio settimana. Come sempre, sotto osservazione principalmente i settori riguardanti l'amore e il lavoro, qui rapportati in esclusiva ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Secondo prassi consolidata andremo ad evidenziare nella nostra anteprima i segni più fortunati del giorno ...

oroscopo di lunedì 16 settembre : cambiamenti per Scorpione - incontri per Vergine : L'Oroscopo di lunedì 16 settembre evidenzia grandi successi per il Capricorno, mentre il Toro dovrà fare i conti con un lieve calo fisico. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in questo periodo potreste essere molto impegnati nella realizzazione di un progetto importante. Quando vi sentite troppo agitati e stanchi, tendete a prendervela con gli altri. In amore potrebbe essere il partner a ...

L'oroscopo del giorno - lunedì 9 settembre : Toro istintivo - Scorpione paziente : Durante la giornata di lunedì 9 settembre, i nativi Scorpione, con un po’ di pazienza, riusciranno a raggiungere i loro obiettivi, soprattutto sul posto di lavoro; al contrario, Acquario farebbe meglio ad essere cauto per evitare di combinare guai. Le relazioni di coppia dei nativi Cancro verranno messe a dura prova, mentre Bilancia vivrà una giornata tra alti e bassi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di ...

L'oroscopo di domani 9 settembre - da Ariete a Vergine : ottimo lunedì per Cancro e Leone : L'oroscopo di domani lunedì 9 settembre 2019 cosa porterà di interessante ai primi sei segni dello zodiaco? Intanto, in bella evidenza direttamente per bocca dell'Astrologia applicata al periodo, l'ingresso di una specialissima Luna in Acquario. L'Astro della Terra senz'altro favorirà l'amore, l'amicizia, la famiglia e gli affetti in generale; ovviamente non a tutti i segni. A proposito di predizioni fortunate, diciamo subito che a poter contare ...

L'oroscopo di lunedì 9 settembre : nuovi incontri per Gemelli - Sagittario carico di energie : Durante la giornata di lunedì 9 settembre, i nativi Ariete saranno piuttosto perplessi riguardo la loro attuale relazione di coppia, mentre Gemelli farà diversi nuovi incontri. Leone si sentirà allegro e pronto ad affrontare una nuova giornata lavorativa, mentre Acquario cercherà di portare a termine tutte le faccende che ha da svolgere. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di lunedì 9 settembre. Previsioni oroscopo ...

oroscopo - classifica lunedì 9 settembre : figli da attenzionare per Acquario : lunedì 9 settembre 2019 la Luna, Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno, mentre Marte, Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Vergine. Giove permarrà il suo moto in Sagittario come Urano rimarrà nel segno del Toro. Il Nodo Lunare sarà in Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Sul podio 1° posto Leone: nuovi amori. Una persona entrata da poco come semplice conoscenza nella vita dei nativi, potrebbe ...

L'oroscopo di lunedì 2 settembre : Scorpione fantastico - Acquario riflessivo : Durante la giornata di lunedì 2 settembre, Gemelli dovrà prendere delle importanti decisioni per quanto riguarda la sfera sentimentale, al contrario, Scorpione vivrà dei momenti fantastici in compagnia del partner. Leone dovrà evitare di essere permaloso per riuscire a raggiungere i propri scopi sul posto di lavoro, mentre la carriera professionale dei nativi Bilancia potrebbe decollare; nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata ...

L'oroscopo del giorno 2 settembre - da Bilancia a Pesci : ottimo lunedì per i segni d'Aria : L'oroscopo del giorno 2 settembre 2019 è disponibile a dare una anticipazione su cosa riserverà l'Astrologia applicata alla giornata di lunedì. Come sempre, anche in questa sede verranno analizzati uno ad uno solamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, sottoposti ad accurata indagine soprattutto nei settori interessanti l'amore e il lavoro. Diciamo la verità, siete o no curiosi di scoprire come è stato valutato il ...

L'oroscopo di lunedì 26 agosto : Capricorno 'voto 9' - Vergine intraprendente : Durante la giornata di lunedì 26 agosto l'amore sarà il solo pensiero dei nativi Capricorno, mentre Gemelli dovrà decidere se rompere una relazione di coppia. Ci saranno dei risvolti positivi in ambito lavorativo per i nativi Acquario, come ci saranno tanti successi per l'Ariete, mentre Vergine cercherà di dare il meglio sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di lunedì 26 agosto ...

L'oroscopo del giorno 26 agosto - previsioni 2ª sestina : ottimo lunedì per Scorpione : L'oroscopo del giorno 26 agosto 2019 è pronto a scommettere sulla buona riuscita di questo lunedì, in primis per alcuni segni che andremo a svelare a breve. Intanto ricordiamo che in primo piano oggi vi sono le previsioni astrali su amore e lavoro riguardanti la seconda sestina dello zodiaco. Pertanto in questo contesto le analisi astrologiche quotidiane saranno applicate esclusivamente ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, ...

L'oroscopo del giorno lunedì 19 agosto : Vergine in risalita - Pesci più leggero : Durante la giornata di lunedì 19 agosto, ci saranno dei risvolti positivi in ambito sentimentale per i nativi Vergine, mentre per l'Ariete i rapporti familiari continueranno ad essere aspri. Cambiamenti in arrivo per Scorpione, mentre per l'Acquario sarebbe utile iniziare a fare un po’ di attività fisica. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di lunedì 19 agosto 2019. Previsioni oroscopo lunedì 19 agosto 2019 ...