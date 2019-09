Europei Pallavolo 2019 – L’Italia concede un solo set alla Grecia | gli azzurri trionfano

Fonte : sportfair

(Di venerdì 13 settembre 2019) Buona anche la seconda per glidella: l’Italvolley batte la3-1 agliL’Italia prosegue col sorriso la sua avventura aglidimaschilein corso in Francia. Dopo l’esordio vincente di ieri contro il Portogallo, glidi Blengini hanno battuto oggi anche la. Zaytsev e compagni sono partiti in quarta, per poi essere costretti are un set agli avversari motivati e vogliosi di far bene contro i vice campioni olimpici. L’Italia di Blengini ha preso poi in pugno la situazione prendendosi il terzo set col parziale di 25-19 per poi chiudere in bellezza al quarto set col punteggio di 25-18. Italia dunque a punteggio pieno nella Pool A: gliraggiungono la Bulgaria, ma si ritrovano un pizzico sotto dei bulgari a causa del set perso oggi. Una bella Italia oggi in campo, nonostante la ...

ItaliaTeam_it : DEBUTTO OK! ?? Agli Europei di pallavolo arriva subito un bel 3-0 contro il Portogallo! RT e avanti così… - Eurosport_IT : L'Italia non sbaglia all'esordio europeo: 3-0 al Portogallo a Montpellier ???????? #EuroVolleyM #ItaliaPortogallo ??… - Coninews : BIS AZZURRO! ?? Agli Europei di pallavolo l'Italia supera la Grecia 3-1 in rimonta! ?? #EuroVolleyM @Federvolley -