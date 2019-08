Massimo Boldi | brutto incidente in auto | “Ho sbattuto contro il guardrail | sono vivo per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019)instrada per: l’attore stava guidando la suamobile quando ha sbandato ed è andato a sbattereil. È successo la sera di domenica 4 agosto, nei pressi di Grosseto, mentre era in viaggio verso Roma, come riferisce Il Tirreno. “per miracolo, me lavista davvero brutta.grazie alse non fosse stato lì a fermare la corsa dell’sulla quale viaggiavo, sarei morto“, ha dettoal quotidiano. Fortunatamente, l’attore non ha riportato ferite e nello schianto nonrimaste coinvolte altre persone: solo un grande spavento quindi per lui, che poi ha proseguito il suo viaggio senza neanche andare il ospedale. Passata la paura, ora l’attore si sta godendo la vacanze in Puglia, come lui stesso ha raccontato in alcuni video su Instagram. L'articolo...

