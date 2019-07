Pallanuoto | Universiadi 2019 | completato il quadro delle qualificate ai quarti Domani

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : designate le ultime qualificate ai quarti. Domani Italia-Giappone : Non è scesa in acqua oggi l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi estive: designate le due squadre mancanti al novero delle qualificate ai quarti. Passano Cina ed USA, con Francia e Repubblica Ceca relegate alla finale per il nono posto di giovedì. Domani invece nei quarti le azzurre sfideranno il Giappone. RISULTATI Ottavi di finale (oggi) Francia-Cina 1-12 Repubblica Ceca-USA 5-25 Quarti di finale ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Russia 9-8. Azzurre a punteggio pieno - quarti mercoledì contro il Giappone : Ultima giornata della fase a gironi per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con la Russia, battuta per 9-8, chiude in testa il Girone B e mercoledì nei quarti di finale affronterà il Giappone, che conclude al terzo posto il Girone A. TABELLINO Italia-Russia 9-8 Italia: Sparano, Ioannou 1, Gottardo, Cuzzupè 1, Ranalli 1, Millo, Borg, Di Claudio 1, Repetto, Storai 1, Centanni 3, Cocchiere 1, ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : Italia-Croazia 14-13. Azzurri nei quarti mercoledì contro la Francia : Chiusura della prima fase a punteggio pieno per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi: vittima odierna degli Azzurri è la Croazia, che cede 14-13 nel match che conferma il primo posto nel Girone B della nostra selezione. Stilati gli accoppiamenti del tabellone ad eliminazione diretta: mercoledì nei quarti sfida contro la Francia. TABELLINO Italia-Croazia 14-13 Italia: Pellegrini, Del Basso 3, Cannella 5, Spione 1, Panerai 1, ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Australia 9-7. Azzurre a punteggio pieno - sfida con la Russia per il primato : Qinrta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con l’Australia, battuta per 9-7, ed aggancia la Russia contro cui domani si giocherà il primato nello scontro diretto, con l’obbligo di vincere per le Azzurre. Stesso discorso nell’altro raggruppamento per Canada ed Ungheria. TABELLINO Italia-Australia 9-7 Italia: Sparano, Ioannou 2, Gottardo, Cuzzupè, Ranalli ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : l’Italia batte anche l’Ungheria nello scontro diretto per il primo posto : Terza vittoria in altrettante gare per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi: vittima odierna degli azzurri è l’Ungheria, che cede 10-13 nel match che vale il primo posto del Girone B. nello stesso raggruppamento successo di misura della Croazia sul Giappone, mentre nel Girone A ancora vittorie per Russia ed USA, che si giocheranno il primato nello scontro diretto che chiuderà la prima fase. TABELLINO Ungheria-Italia ...

