Sea Eye | Matteo Salvini alla Germania | L' Italia non è l' hotspot dei migranti in

Sea Eye - la Alan Kurdi soccorre 65 migranti e lancia l'allarme verso Malta e Roma : La nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea-Eye ha soccorso a salvato questa mattina 65 migranti al largo della Libia, e adesso attende una risposta dalle autorità marittime di Malta, Roma e Tripoli, a cui ha lanciato un appello per la presa in carico dei migranti. Leggi anche: "Non pensino di fare que