Lampedusa | emergenza migranti | la Sea Watch 3 vorrebbe forzare il blocco

(Di martedì 25 giugno 2019) Non c'è verso per idi entrare nelle acque territoriali italiane, e per questo adesso la capitana della Sea3, Carola Rackete, ha preso la decisione finale, ovvero quella di provare a sfondare iled entrare in acque territoriali italiane, con tutte le conseguenze del caso. A renderlo noto è la stessa Ong, che ha riferito che ormai la situazione a bordo è insostenibile, e i, così come tutto l'equipaggio, sembra come se stessero in prigione. A bordo ci sono ancora 43 richiedenti asilo. La numero uno della Sea3 ha riferito che adesso aspetterà il parere della Corte europea dei diritti umani, poi, dopo aver preso atto della loro decisione, si dirigerà verso, o comunque le coste italiane, facendo sbarcare ie mettendoli così in salvo. Hanno solo 3 metri quadri di spazio a testa A descrivere la situazione sul natante della Ong è la ...

