Il Consiglio d’Europa ha deciso di concedere di nuovo il diritto di voto alla Russia

Perché la Russia tiene molto al posto nel Consiglio d’Europa : Roma. E’ Strasburgo la città delle spie, dice il Monde. E’ tra la Francia e la Germania, cosmopolita, piena di persone e di istituzioni, è il posto in cui le spie meglio si confondono e meglio lavorano. Il Consiglio d’Europa, che ieri ha aperto la sua sessione estiva con una delle votazioni più sign

Consiglio d’Europa preoccupato per decreto Sicurezza bis : “Subito porto a Sea Watch” : Dare un porto sicuro alla Sea Watch 3. Un porto da indicare “tempestivamente” e che possa essere raggiunto in tempi rapidi. Il Consiglio d’Europa, nel giorno in cui diffonde il documento sulla protezione di rifugiati e migranti nel Mediterraneo, mette al centro il caso della nave della ong tedesca bloccata al limite delle acque territoriali italiane in attesa di ricevere indicazioni sullo sbarco dei migranti salvati l’11 ...

Consiglio d’Europa contro Salvini : “Basta politica dei porti chiusi. Preoccupati per decreto Sicurezza bis” : Dare un porto sicuro alla Sea Watch 3. Un posto che deve essere indicato “tempestivamente” e che possa essere raggiunto in tempi rapidi. Il Consiglio d’Europa, nel giorno in cui diffonde il documento sulla protezione di rifugiati e migranti nel Mediterraneo, mette al centro il caso della nave della ong tedesca, bloccata al limite delle acque territoriali italiane in attesa di ricevere indicazioni sullo sbarco dei migranti ...

Decreto sicurezza bis - il Consiglio d’Europa contro Salvini : “Preoccupati per vite umane” : Dopo Onu e Unhcr, anche il Consiglio d'Europa esprime forte preoccupazione per le disposizioni contenute nel Decreto sicurezza bis, voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, in tema di migranti e soccorsi in mare: "Siamo preoccupati per l'impatto che alcune parti del Decreto sicurezza bis potrebbero avere sulla vita delle persone che necessitano di essere salvate in mare".Continua a leggere

Parlare di togliere la scorta a Saviano per il Consiglio d’Europa è “un’intimidazione di stato” : Il Consiglio d’Europa, un’istituzione europea non comunitaria (da non confondere col Consiglio dell’Ue) che promuove la democrazia e i diritti umani, ha definito l’ennesima promessa di Matteo Salvini di togliere la scorta a Roberto Saviano – arrivata durante un recente messaggio su Facebook ai suoi follower – “un’intimidazione attribuibile allo stato”. In base ai criteri adottati dall’istituto, interventi di ...

Consiglio d’Europa : “Il ‘bacione’ di Salvini a Saviano per annunciare la revisione della scorta è intimidazione di Stato” : Si tratta di una “intimidazione attribuibile allo Stato”. Non è andato giù al Consiglio d’Europa il “bacione” che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato a Roberto Saviano, annunciando sui social la revisione dei metodi per l’assegnazione delle scorte. L’organizzazione internazionale ha aggiunto quella che considera una “minaccia” del titolare del Viminale alle ‘allerte’ ...

Ritiro scorta a Saviano : per Consiglio d’Europa è "caso di intimidazione" : Gabriele Laganà Secondo l’organizzazione internazionale la dichiarazione rilasciata su Facebook dal ministro Salvini è un caso di “intimidazione attribuibile allo Stato” Sul possibile Ritiro della scorta al giornalista e scrittore Roberto Saviano auspicato nei giorni scorsi dal ministro dell’Interno Matteo Salvini è intervenuto anche il Consiglio d'Europa. L’organizzazione internazionale, infatti, considera come una"intimidazione" ...

Finanziamento dei partiti - il Consiglio d’Europa contro la Germania : “Non raggiunge gli standard” : In Germania il sistema di controllo del Finanziamento dei partiti “non raggiunge gli standard europei”, e in questi ultimi 9 anni e mezzo “è chiaramente mancata la volontà politica di migliorare le regole” come raccomandato dall’organo anti corruzione del Consiglio d’Europa (Greco). È il giudizio espresso dallo stesso organo nell’ultima valutazione sulle misure prese in Germania per rendere più trasparente il ...

Salvini minaccia di togliere la scorta a Saviano - per il Consiglio d’Europa è un’intimidazione : L'intenzione del vicepremier Matteo Salvini di togliere la scorta al giornalista Roberto Saviano, come ha annunciato lo stesso ministro degli Interni in un video postato su Facebook il 29 maggio, è stata aggiunta oggi alle ‘allerte' pubblicate sulla piattaforma per la protezione dei giornalisti del Consiglio d'Europa. Il caso, secondo l'organizzazione internazionale che si occupa di democrazia, diritti umani, e di identità ...

Europee - la Lega rimane senza casa : il Consiglio d’Europa respinge la formazione sovranista : Il Consiglio d'Europa, l'organizzazione responsabile di tutelare la democrazia e i diritti umani, ha respinto la formazione in un unico gruppo dei partiti sovranisti. A ormai poche ore dal voto per la maggior parte dei Paesi Ue, il Consiglio ha deciso di bocciare il gruppo "Nuovi democratici europei - Europa delle nazioni e delle libertà", di cui fa parte anche la Lega di Matteo Salvini.Continua a leggere

Leggi anticorruzione - l’Italia non è più maglia nera. Da Onu - Consiglio d’Europa e Transparency - passi avanti certificati : Per le Nazioni Unite sono “una serie di passi avanti per promuovere la trasparenza generale a livello governativo”. Il Consiglio d’Europa parla di “progressi nella prevenzione e nel sistema giudiziario“. Transparency International, invece, si esprime con numeri e classifiche: 53esimo posto nel mondo per indice di percezione, due punti in più guadagnati in un anno e diciannove posizioni scalate dal 2012. Tre indizi che ...

Libertà stampa - Consiglio d’Europa critica Di Maio : “Inviti a non fare pubblicità e piani per ridurre i contributi pubblici” : Il Consiglio d’Europa punta il dito di Luigi Di Maio. Lo fa in un documento intitolato Freedom of expression in 2018, in cui fotografa la situazione nel continente alla vigilia della giornata mondiale della Libertà di stampa. Il nome del capo politico dei Cinque Stelle figura nelle note del capitolo dedicato dall’organizzazione internazionale agli attacchi portati dagli Stati all’indipendenza dei mezzi di informazione. Il ...