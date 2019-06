Parco1923 | il profumo dell' eccellenza ambientale italiana scelto dal Ministro

gqitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con la sua storia fatta di boschi millenari e alberi unici al mondo, è diventato ufficialmente un simbolo riconosciuto a livello internazionale. Due anni fa le sue foreste vetuste, con i faggi più antichi d'Europa, sono state dichiarate Patrimonio Mondiale'Unesco per il loro incommensurabile valore biologico ed ecologico. E oggi quel prestigio viene confermato anche dai prodotti di, il marchio che affonda le sue radici proprio nelle piante magiche che crescono nel Parco,dal’Ambiente Sergio Costa nel corso del suo recente viaggio in Oriente come brand simbolo per rappresentare la bellezzaa conservazione ea valorizzazione’ambiente italiano all’estero. Il'Ambiente Sergio Costa in CinaIdeata da Paride Vitale e dal socio Ugo Maria Morosi, la ...

