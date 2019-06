Ciclismo | Giro di Svizzera dal 15 al 23 giugno | tappe in tv su Eurosport

Ciclismo - Romain Bardet sarà il capitano dell’AG2R al Giro del Delfinato. Svelata la squadra per la corsa a tappe francese : sarà Romain Bardet il capitano dell’AG2R al Giro del Delfinato ed il francese, nella corsa di casa, avrà ambizioni di classifica generale: lo scrive cyclingnews.com, che ricorda come il corridore transalpino sia salito due volte sul podio ed abbia anche vinto una frazione nel 2015. Al via del Delfinato il meglio del panorama ciclistico mondiale, a partire da Chris Froome (Team Ineos), Richie Porte (Trek Segafredo), Jakob Fuglsang (Astana), ...

Ciclismo - Tom Dumoulin tornerà in gara al Giro del Delfinato. Michael Matthews invece correrà in Svizzera : Dopo il ritiro a causa di una caduta al Giro d’Italia, Tom Dumoulin si appresta a tornare in gara al Giro del Delfinato, in programma dal 9 al 15 giugno. L’olandese del Team Sunweb in data odierna dovrebbe avere il definitivo via libera dopo un controllo medico. Lo scrive cyclingnews.com. Sebastian Deckert, uno dei tecnici del team ha confermato: “Il Giro del Delfinato presenta un percorso impegnativo per tutta la gara con una ...

Ciclismo - Tom Dumoulin pronto a tornare in sella : l’olandese guiderà la Sunweb nel Giro del Delfinato : Superato l’infortunio al ginocchio sinistro patito nel corso del Giro d’Italia, Dumoulin parteciperà al Giro del Delfinato per preparare al meglio il Tour de France Tom Dumoulin si è messo alle spalle l’infortunio al ginocchio sinistro patito al Giro d’Italia, il corridore olandese infatti è pronto a tornare in sella alla sua bici in occasione del Giro del Delfinato, in programma dal 9 al 16 giugno. Marco ...

Ciclismo - Ranking UCI (3 giugno) : Alaphilippe in testa dopo il Giro - nessun italiano in top ten! Viviani 15° - Nibali 23° : Il Giro d’Italia 2019 non ha cambiato la leadership nel Ranking internazionale UCI, il francese Julian Alaphilippe resta in prima posizione con 3745,95 punti. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step, fresco di rinnovo di contratto, rimane al primo posto della classifica e precede Primoz Roglic di appena cinquanta punti: lo sloveno, reduce dal terzo posto al Giro d’Italia, è risalito in seconda piazza recuperando ben tre ...

Ciclismo : Giro 2019. Richard Carapaz vince edizione numero 102 : Ciò che sembrava impossibile è diventato reale. Richard Carapaz ha vinto l'edizione numero 102 del Giro d'Italia, mantenendo anche a.

Il Giro più brutto ci regala la nuova Italia del Ciclismo che verrà : sbocciano i giovani talenti azzurri. Il Pagellone di SportFair : Il Giro d’Italia di quest’anno non ha regalato grandi emozioni: il Pagellone di SportFair Sarà che abbiamo ancora in testa la straordinaria impresa di Chris Froome, che lo scorso anno ha ribaltato il Giro d’Italia fino a quel momento di Yates e Dumoulin con un’impresa d’altri tempi attaccando sul Colle delle Finestre a 80km dal traguardo e andando a vincere la penultima tappa, a Bardonecchia, in modo eroico, ...

Ciclismo - Nairo Quintana : “Al Tour de France il leader sarò io. Mi piacerebbe avere Carapaz - spero vinca il Giro d’Italia” : Nel corso di una conferenza stampa del Team Movistar, Nairo Quintana ha chiarito tutti i dubbi sulle possibili gerarchie che si potranno venire a creare nel quasi imminente Tour de France, ribadendo la propria centralità per quel che riguarda la Grande Boucle. Queste le parole del ciclista colombiano: “Sin dall’inizio della stagione Unzue ha detto che il leader al Tour sarò io e sto lavorando per questo. Mi sto preparando molto bene per ...

Ciclismo : il Giro d'Italia arriva in Veneto - le 'tappe' di Zaia : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Il Giro d’Italia di Ciclismo sta per entrare in Veneto. Accadrà domani giovedì 30 maggio, con l’arrivo della diciottesima tappa, la Valdaora-Santa Maria di Sala di 222 chilometri. Il 31 maggio sarà la volta della Treviso-S.Martino di Castrozza. L’1 e il 2 giugno, tappe

Ciclismo : Enel - nel bellunese 2 cabine a tutto colore per il Giro d'Italia (2) : (AdnKronos) - “La street art è un elemento del nostro quotidiano – sottolinea Francesco Rondi, Responsabile Area Nord di E-Distribuzione – esattamente come l’energia elettrica a cui, grazie al talento e all’originalità di questo linguaggio artistico, abbiamo voluto rendere tangibile dandole forza e

Ciclismo : Enel - nel bellunese 2 cabine a tutto colore per il Giro d'Italia : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Esprimono energia, creatività, bellezza e innovazione e saranno celebrazione e ricordo dell’evento sportivo più atteso dell’anno: il Giro d’Italia. Sono le due cabine elettriche di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel responsabile del servizio di distribuzione e mi

Dorothea Wierer : “Adoro il Ciclismo ed è il mio allenamento preferito. Al Giro faccio il tifo per Nibali” : La 17esima tappa del Giro d’Italia arriva ad Anterselva, in uno degli scenari più belli di tutte le Dolomiti. Nella località altoatesina, tuttavia, è il biathlon a farla da padrone con la sua cittadina numero uno, Dorothea Wierer, ad esserne una notevole testimonianza. La fuoriclasse azzurra, tuttavia, ha un rapporto speciale con il ciclismo, come ha raccontato in un’intervista a Tuttosport. “Uso sia la bici da corsa, sia la ...

Ciclismo - Carapaz al comando del Giro d’Italia : le prestazioni dell’ecuadoriano scatenano il mercato : Il corridore della Movistar è al centro di numerose indiscrezioni di mercato, che vorrebbero il Team Ineos sulle sue tracce Richard Carapaz è senza dubbio la sorpresa più bella di questo Giro d’Italia, il corridore della Movistar guida la classifica generale in quest’ultima settimana di corsa, tenendosi stretto la Maglia Rosa. Lapresse Le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi degli altri team, che adesso ...

Ciclismo - Alberto Bettiol pronto per il rientro in gara : Giro del Delfinato dopo il trionfo al Fiandre - sarà al Tour de France! : Alberto Bettiol è balzato agli onori della cronaca durante la Primavera Santa del Ciclismo, il toscano ha vinto il Giro delle Fiandre ed è entrato di diritto tra i grandi della storia visto che si è imposto in quella Classica Monumento dopo addirittura 12 anni di digiuno per l’Italia. Il 25enne è entrato in una nuova dimensione e guarda con ottimismo al prossimo futuro, purtroppo non è presente al Giro d’Italia ma l’alfiere ...