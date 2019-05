Golf – NCAA Women’s Championship | splendido trionfo dell’azzurra Virginia Elena Carta

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019)trionfa nelWomen’s. Nel più importante torneo di college americano l’azzurra con la Duke University supera 3-2 in finale la Wake Forest di Letizia Bagnoli e della n°1 al mondo Jennifer Kupcho Ilamericano si colora d’azzurro. A Fayetteville in Arkansastrionfa con il team della Duke University nelDivision Igrazie al 3-2 alla 20esima buca nella finale contro la Wake Forest University di Letizia Bagnoli e della statunitense Jennifer Kupcho, numero uno al mondo del ranking dilettantistico femminile. Un successo di assoluto prestigio nel più importante torneoistico per college degli Stati Uniti. La presenza di due azzurre nella finale conferma così la grande competitività del movimento giovanile femminile italiano grazie all’ottimo lavoro dello staff tecnico della ...

