Violenza sessuale - due arrestati : ANSA, - BOLOGNA, 23 MAR - Due 35enni di Piacenza, originari del centro America, sono finiti in carcere con l'accusa di Violenza sessuale. La vittima è una 18enne che ha raccontato di aver subito abusi ...

Vercelli. Somalo arrestato per Violenza sessuale aggravata su due minorenni : Un uomo di origini somale è stato arrestato a Vercelli. L’indagato di 36 anni risponde dell’accusa di violenza sessuale aggravata

Reggio Calabria - viceprefetto condannato per Violenza sessuale ma per i giudici è “un caso di minore gravità” : Dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Bagnara la prefettura di Reggio Calabria e il ministero dell’Interno gli avevano dato il compito di guidare la terna dei commissari che doveva gestire e risanare l’ente. Il viceprefetto Antonio Contarino, oggi in pensione, è stato condannato a un anno e 6 mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale perché “ha approfittato della sua posizione per strofinare le proprie mani ...

Ex suora condannata anche in appello a tre anni e mezzo per Violenza sessuale : Tre anni e mezzo di carcere per l’ex suora Maria Angela Farè, e 50 mila euro di risarcimento che dovrà versare ai genitori della vittima l’istituto a cui apparteneva la religiosa, le ‘Figlie di Maria ausiliatrice’. Lo ha stabilito la Corte d’appello di Milano, che confermando la pena di primo grado ha ritenuto la donna colpevole di avere violentato...

Donne - Bonafede : “Pene più dure per Violenza sessuale - maltrattamenti e stalking. In arrivo pacchetto norme M5s” : “Per stare dalla parte delle Donne non servono le parole, ma i fatti”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intervistato da Repubblica, ha annunciato una nuova serie di norme volute dal Movimento 5 stelle e che saranno presentate nel primo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa in Parlamento. “In questi giorni è in discussione in Parlamento il cosiddetto codice rosso, scritto a quattro mani con Giulia Bongiorno. ...

Consigliere condannato per Violenza sessuale - scoppia il caso politico all'ombra della sfiducia al sindaco : scoppia l'incendio in una casa, tragedia sfiorata: in ospedale un 60enne 3 'Simulò dissociazione di una donna dal fidanzato pentito', avvocato indagato per favoreggiamento 4 L'omicidio di Alessandria ...

Rimini - coppia a processo per Violenza sessuale su bimbi di 2 e 4 anni : Rimini, coppia a processo per violenza sessuale su bimbi di 2 e 4 anni I coniugi, 59 anni lui e 55 lei, sono accusati di aver abusato di una bambina e di un bambino a cui la donna faceva da baby sitter. I genitori dei piccoli sono stati messi in allarme da alcuni strani comportamenti dei loro figli Parole chiave: ...

Caltanissetta : Violenza sessuale e maltrattamento in famiglia - arrestato : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Riesi (Caltanissetta) hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di cittadino romeno di anni 38 residente da anni in Riesi. Il provvedimento è scaturito dalla denuncia

Alba - prima l'ipnosi e poi la Violenza sessuale : medico condannato per abusi su quattro pazienti : I giudici: sei anni di carcere con il rito abbreviato più divieto di svolgere la professione per altri tre anni. A denunciare il professionista le stesse vittime

La lettera di Valentina che denuncia il prete per Violenza sessuale : «Si ripete sempre di denunciare, ma se poi una ragazza si trova in questa situazione come può avere il coraggio di farlo? Il processo è finito, i giudici hanno deciso. Ma quella sotto processo sono io e non vedo una via d’uscita». Valentina Cavagna ha 23 anni, ma ne aveva sei quando don Marco Ghilardi, 44 anni, ex curato di Serina, in provincia di Bergamo, ha cominciato ad abusare di lei. Suo insegnante di religione, amico di famiglia, si è ...

Militare "insospettabile" arrestato con l'accusa di Violenza sessuale su una 13enne : Secondo la ricostruzione della squadra mobile di Cuneo, il Militare avrebbe abusato ripetutamente della ragazzina...

Roma - regista arrestato per Violenza sessuale : 'Ti faccio fare un film' : A Roma oggi lunedì 11 marzo, un presunto regista di 69 anni, Pino Flamini, è stato arrestato con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di 5 ragazze, 3 delle quali erano minorenni all'epoca dei fatti. L'uomo si faceva chiamare "il maestro" e con molte delle sue vittime era solito usare la falsa promessa: "Ti faccio fare un film!". Il regista illudeva e abbagliava le povere ragazze con il falso impegno di enormi ...