NBA | Kanter di nuovo sotto attacco | ' Ha lasciato la Turchia per supportare un terrorista'

NBA – Enes Kanter snobba i Lakers : “mi avevano fatto un’offerta - vi spiego perchè ho rifiutato” : Enes Kanter ha rifiutato un’offerta dai Los Angeles Lakers prima dell’appordo ai Blazers: il centro turco non convinto dai troppi ‘problemi interni’ dei giallo-viola Stagione alquanto complicata per Enes Kanter. Il centro turco ha dovuto affrontare i soliti problemi ‘politici’ che gli hanno impedito di partecipare alle trasferte fuori dagli USA, ma anche dal punto di vista cestistico, non se l’è ...

NBA – Ancora paura per Kanter : il centro turco non volerà in Canada - la ‘politica’ ha ancora la meglio sul basket : ancora paura per Enes Kanter che non prenderà parte alla trasferta dei Blazers in Canada per affrontare i Toronto Raptors: scelta la strada della prudenza per i ben noti problemi con la Turchia Enes Kanter non prenderà parte alla sfida tra Raptors e Blazers. Nessun infortunio per il centro di Portland, nemmeno un’esclusione per scelta tecnica, né un problema di salute. Il turco resterà a Portland preferendo non lasciare gli Stati Uniti per ...

Mercato NBA : Enes Kanter rifiuta i Lakers e firma con i Portland Trail Blazers : Nella ristretta lista dei free agent rimasti a disposizione, Enes Kanter era di gran lunga uno dei più appetibili rimasti in circolazione. Dopo il buyout con i Knicks , che gli ha tolto di dosso gli ...

NBA - Enes Kanter firma con Portland : i dettagli : NBA, Enes Kanter snobba LeBron ed i Lakers per accasarsi ai Portland Trail Blazers: si dividerà i minuti con Nurkic NBA, Enes Kanter ha deciso di sposare il progetto di Portland snobbando dunque i Lakers che erano in corsa per accaparrarselo. Secondo Espn l’affare è stato completato, mancherebbe dunque solo l’ufficialità. Kanter andrà dunque a dividersi i minuti sotto canestro con Nurkic. La scelta del turco è caduta su ...

Mercato NBA – I Celtics cedono Bird! Monroe ai Nets : buyout per Robin Lopez - Kanter - Ellington - Matthews e McLemore : Gli ultimi spostamenti di Mercato NBA a cavallo della trade deadline: i Celtics cedono Jabari Bird, buyout per Robin Lopez, Enes Kanter, Wayne Ellington, Wesley Matthews e Ben McLemore Lo scoccare delle 21:00 italiane ha posto la parola fine al Mercato degli scambi NBA: le franchigie non possono più effettuare scambi. Le ultime due trade arrivate a filo di gong sono state la cessione di Jabari Bird (e una compensazione monetaria) dai ...

Mercato NBA - Kanter piace ai Celtics : ore caldissime : Enes Kanter potrebbe dare una grossa mano ai Boston Celtics, la franchigia sta facendo un pensierino sul centro dei Knicks Enes Kanter si appresta a vivere ore caldissime. La trade deadline volge al termine ed i Knicks stanno cercando di piazzare il centro attraverso uno scambio. Qualora cio’ non dovesse accadere, potrebbe farsi largo l’ipotesi di un buyout per il cestista turco che dunque sarebbe poi libero di accasarsi in ...

Mercato NBA – Knicks - nessuno vuole Enes Kanter : prende piede l’ipotesi buyout : I New York Knicks non riescono ad ottenere niente di buono in cambio di Enes Kanter: il centro turco, in rotta con coach Fizdale, potrebbe accordarsi per il buyout Finito ai margini delle rotazioni da qualche partita, chiuso definitivamente dal neo arrivo del pariruolo DeAndre Jordan, Enes Kanter sembra aver fatto il suo tempo a New York. A poche ore dalla scadenza della trade deadline, i Knicks stanno cercando di piazzare il centro turco ...

Mercato NBA – Kanter via dai Knicks? Zero minuti in campo e contatti con i Bulls : Jabari Parker nella trade : Enes Kanter è sempre più lontano dai New York Knicks: 0 minuti giocati contro i Rockets e possibile trade con i Chicago Bulls “Io voglio giocare a pallacanestro. Quindi semplicemente se avete intenzione di farmi giocare qui, fatemi giocare. Se invece non volete, allora portatemi via da qui”, l’ultimatum di Kanter, riportato da The Athletic, è chiaro e tondo. O gioco o vado via. Dopo aver guardato l’intera partita fra Knicks e Rockets dalla ...

NBA - è guerra aperta tra Erdogan e Kanter : la Turchia vuole il fermo e l'estradizione : In Turchia è in corso una purga politica: più di 100.000 dipendenti del settore pubblico " parlo di giudici, professori, giornalisti " sono stati licenziati, 50.000 arrestati. Non sono criminali, ma ...

NBA – Brutte notizie per Enes Kanter : sta per essere emesso un mandato di arresto ed estradizione dalla Turchia : Brutte notizie in arrivo dalla Turchia: sta per essere emesso un mandato di arresto ed estradizione per Enes Kanter, accusato di aver supportato il movimento golpista di Fethullah Gulen Nella serata di domani i New York Knicks affronteranno gli Wizards a Londra, per una speciale partita di regular season da giocare ‘in trasferta’ al di fuori dai confini USA. Non si è potuto unire ai compagni Enes Kanter, alle prese con una ...

La Turchia sta cercando l’estradizione di Enes Kanter - cestista turco della NBA - per il suo appoggio a Fethullah Gülen : Secondo l’agenzia di news turca Anadolu, la Turchia starebbe cercando di ottenere l’estradizione di Enes Kanter, giocatore turco della squadra di basket NBA dei New York Knicks, che vive negli Stati Uniti da diversi anni. Kanter, che da tempo è

NBA – Kanter - il retroscena è da brividi : “io minacciato di morte - a Londra avrei dovuto girare con la scorta” : Enes Kanter racconta un clamoroso retroscena in merito alla sua decisione di non andare a Londra con i Knicks: il giocatore minacciato di morte, ha paura di essere assassinato dalla Turchia La situazione ‘politica’ di Enes Kanter è a dir poco incredibile. Nei giorni scorsi, il giocatore dei New York Knicks ha spiegato ai propri fan di non poter prendere parte all’NBA London Game, la partita di regular season che i Knicks giocheranno a ...

Mercato NBA – Kanter nel mirino dei Kings : Sacramento cerca un particolare ‘vantaggio’ : Kings in trattativa con i Knicks per Enes Kanter: si studia una particolare trade per la quale potrebbe essere necessaria una terza squadra La trade deadline di febbraio si avvicina e le squadre NBA studiano i possibili ultimi colpi in vista del rush finale di fine stagione, ma anche per programmare la free agency estiva. I New York Knicks, destinati ad un’altra stagione di tanking, potrebbero perdere Enes Kanter per il resto della ...

NBA – Kanter risponde alle accuse di Turkoglu : “ecco il mio passaporto! Sei un cane al servizio del dittatore Erdogan” : Prosegue il battibecco a distanza fra Kanter e Turkoglu: il cestista dei Knicks, che aveva espresso la paura di essere assassinato dalla Turchia se avesse lasciato gli USA, mostra il suo passaporto e si difende dalle accuse di aver mentito in merito alla vicenda Quanto accaduto negli ultimi giorni in merito alla situazione ‘politica’ di Enes Kanter è a dir poco incredibile. Il cestista dei New York Knicks ha spiegato ai propri fan di non ...