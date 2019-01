Maltempo Trentino | strade transitabili | rischio ghiaccio

Maltempo Trentino Alto Adige : nevicata fino a fondovalle - -20°C in montagna : In Trentino Alto Adige si è registrata la prima nevicata fino a fondovalle della stagione: i fiocchi sono caduti nella notte a Bolzano e Trento. Neve e crollo termico in particolare sui rilievi. In Val Badia sono caduti 15 cm di neve e tra 5 e 10 in Val Pusteria. In provincia di Bolzano alle stazioni di rilevamento dell’anticima di Cima Libera, Cima Beltovo, Cima di Fontana Bianca vengono registrati -20 °C. Temperature sotto zero a ...

Maltempo Trentino : casette per la Protezione civile con legna schianti : Approvata dal Consiglio provinciale di Trento una mozione presentata dal consigliere Claudio Cia (Agire) che impegna la Giunta a realizzare, con una parte del materiale boschivo abbattuto dalla tempesta di fine ottobre e in collaborazione con le ditte specializzate locali, casette di legno per la Protezione civile o vere e proprie abitazioni di legno in grado di sostituire quelle distrutte dalla furia del vento. “Questa iniziativa – ...

Maltempo Trentino : al via il Piano di ricostruzione delle foreste : Tutelare la filiera trentina del legno, attraverso un approccio coordinato e di sistema, in grado di mettere in sicurezza e ricomporre il territorio boschivo del Trentino. E’ questo l’obiettivo del Piano d’azione per la gestione degli interventi di esbosco e ricostituzione dei boschi danneggiati dal Maltempo di fine ottobre 2018. Oggi, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l’ordinanza di ...

Meteo Trentino - Maltempo : incidente in Valsugana coinvolge 30 auto - Sky TG24 - : L'incidente, causato dal ghiaccio presente sulla strada, è avvenuto al confine tra Veneto e Trentino, fra Primolano e Grigno. La strada, chiusa per circa sette ore, è stata riaperta

Trentino - danni da Maltempo : online i moduli per la presentazione delle domande di contributo o indennizzo : Gli eventi calamitosi che hanno colpito il Trentino a fine ottobre 2018 hanno richiesto da parte della Provincia l’attivazione di misure atte a far fronte ai danni causati dalle calamità ai privati, alle attività produttive e al lavoro autonomo. Pertanto, il 21 dicembre scorso, la Giunta provinciale ha stabilito i criteri e le modalità di concessione dei contributi per danni causati dall’emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018. La ...

Maltempo Trentino : solidarietà dagli emigrati in Brasile : Anche i trentini-brasiliani, i “neotrentini” di Nova Trento, comune dello stato di Santa Catarina fondato dagli emigranti trentini fra il 1875 e il 1892, si schierano a fianco del Trentino, dopo l’ondata di Maltempo dello scorso ottobre. Lo fanno con un manifesto e una raccolta fondi, sottoscritta da tutte le istituzioni pubbliche e dagli altri soggetti più rappresentativi della realtà locale, categorie economiche, associazioni ...

Trentino : 143 mln per i danni da Maltempo : Presentato dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, un disegno di legge che prevede una variazione al bilancio di previsione della Provincia per gli esercizi finanziari 2019-2021. Il provvedimento mette in campo, da un lato, 143 milioni per fronteggiare i danni causati dal maltempo, dall’altro 70 milioni a copertura dell’impatto della manovra nazionale sulle finanze provinciali a partire da quest’anno e fino ...

Maltempo Trentino-Alto Adige : alberi sradicati a causa del forte vento : A causa delle forti raffiche di vento in mattinata a Merano un albero si è adagiato su una casa: sul posto i vigili del fuoco, che hanno rimosso l’albero sradicato che minacciava di cadere sulla strada trafficata. Nella notte nel bosco nei pressi di fortezza, si è sviluppato un incendio innescato da un albero caduto su una linea dell’alta tensione. L'articolo Maltempo Trentino-Alto Adige: alberi sradicati a causa del forte vento ...

Maltempo Trentino : vento forte in arrivo : Dal pomeriggio di oggi, e fino a lunedi’ 31 dicembre, forti venti da nord interesseranno il Trentino. I venti saranno fino a molto forti nelle zone piu’ esposte in quota (90-120 km/h) e a tratti intensi anche in valle, dove le raffiche potranno raggiungere i 70-90 km/h. La fase piu’ intensa, avverte MeteoTrentino, e’ prevista nel pomeriggio di domenica. I venti saranno poi in temporanea attenuazione martedi’ 1 ...

Maltempo Trentino : l’alluvione di Ottobre ha danneggiato la diga della Busa : L’alluvione di fine Ottobre ha danneggiato la diga della Busa facendo precipitare una situazione già complessa. Ad oggi il bacino si trova ad avere lo scarico di fondo ostruito dai sedimenti. Significa che in nessun modo e per nessun motivo sarebbe possibile ridurre la quantità di acqua nel bacino oltre il raggio modesto di azione dello scarico di superficie, in grado di abbassarne il livello fino a 4 metri sotto la soglia massima, dei ...

Maltempo Trentino : 94.300 euro dal Fondo di solidarietà alle prime 7 imprese : Il Fondo di solidarietà del Trentino, nato nel 2015 per garantire le integrazioni salariali, ha autorizzato risorse per 94.300 euro a copertura del costo del lavoro degli addetti sospesi per l’emergenza Maltempo. La somma – fa sapere il Fondo – è destinata alle prime sette imprese locali che hanno chiesto il sostegno per il pagamento delle integrazioni salariali a 1.195 lavoratrici e lavoratori sospesi dal lavoro nelle giornate ...

Maltempo : “13 milioni di metri cubi di legname a terra tra Trentino - Veneto - e Friuli Venezia Giulia” : I presidenti dei Consigli regionali di Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto si sono incontrati per discutere dell’emergenza legno determinata dall’ondata di Maltempo di fine ottobre. “I danni provocati dal Maltempo di fine ottobre sono oggi quantificabili in circa 13 milioni di metri cubi di legname a terra tra Trentino, Veneto, e Friuli Venezia Giulia: un dato che rischia di portare ad un tracollo del valore del ...

Maltempo Trentino : accordo di solidarietà per cittadini e imprese : Firmato da Provincia di Trento, sindacati e imprenditori un accordo di solidarietà per sostenere i cittadini e le imprese trentine colpite dal Maltempo di fine ottobre. E’ previsto che ogni lavoratore che lo desidera possa donare almeno un’ora della propria retribuzione a sostegno di questi interventi; altrettanto farà il suo datore di lavoro. I contributi confluiranno nel fondo di solidarietà “Calamità Trentino ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - emergenza alberi : il presidente Zanin incontra i colleghi di Veneto e Trentino : Domani il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, insieme con il collega del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, parteciperà a Trento all’incontro organizzato nella sede del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino Alto Adige dal presidente Roberto Paccher per delineare delle politiche condivise per superare l’emergenza legname creatasi in seguito all’ondata di ...