Programmi TV di stasera | lunedì 14 gennaio 2019 «PresaDiretta» si occupa di giustizia

Stasera in tv - tutti i film e i Programmi in onda il 13 gennaio 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

Programmi Tv Stasera 13 Gennaio in Onda su Rai - Mediaset - La7 : Su La7, ore 20:30 Non è l'Arena Il programma prende spunto da L'Arena, precedentemente in Onda su RAI 1, proponendo analisi e approfondimenti su fatti di cronaca legati al mondo della politica.

STASERA IN TV Programmi tv di stasera - domenica 13 gennaio 2019 : Rai - Mediaset e altre reti : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 13 gennaio 2019 - : Antonio, molto bello ma un po' imbranato, ha da poco perso suo fratello e si è chiuso in un mondo tutto suo. Isolati dai coetanei, i tre ragazzi instaurano un legame di amicizia profondo ed ...

Programmi TV di stasera - domenica 13 gennaio 2019. Su La7 faccia a faccia tra Salvini e Giletti : Massimo Giletti, Matteo Salvini Rai1, ore 20.30: Napoli – Sassuolo Coppa Italia: Tim Cup 2018/2019-Napoli – Sassuolo (Ottavi di finale). Telecronaca di Marco Civoli e Fabrizio Tumbarello e gli interventi dal campo di Alessandro Antinelli. Rai2, ore 21.00: La porta rossa Serie Tv del 2016 di Carmine Elia. Con: Antonio Gerardi, Lino Guanciale, Valentina Romani, Gabriella Pession, Ettore Bassi. 1×1 – Trama: Questura di ...

STASERA IN TV Programmi tv di stasera - sabato 12 gennaio 2019 : Rai - Mediaset e altre reti : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Stasera in tv - tutti i film e i Programmi in onda il 12 gennaio 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di sabato 12 gennaio 2019 : Ecco le anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, sabato 12 gennaio 2019: Rai 1 trasmette alle 20.30 l’incontro calcistico di Coppa Italia Bologna – Juventus. Rai 2 propone il film Amore, cucina e curry (Usa, 2014) con Helen Mirren, Rohan Chand, Charlotte Lebon, Manish Dayal, Juhi Chawla, Om Puri, Amit Shah, Farzana Dua Elahe, Dillon Mitra, Malcolm Granath, Oprah Winfrey. Su Rai 3 appuntamento con Le Parole della settimana, seguito ...

Stasera in tv : Programmi tv di sabato 12 gennaio 2019 : Sport in tv . Torna finalmente il grane calcio italiano dopo la sosta invernale, si comincia con la Coppa Italia , in campo le squadre per gli ottavi di finale, a gara unica: alle 15 Lazio-Novara su ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 12 gennaio 2019 - : New York serie tv 20:25 CSI serie tv 21:20 Le 5 Leggende - Film × TRAILER TRAMA Babbo Natale, la Fatina dei denti, il Coniglio di Pasqua e Sandman proteggono i bambini di tutto il mondo, ...

Programmi TV di stasera - sabato 12 gennaio 2019. Su Rai3 l’edizione serale di Quante Storie : Corrado Augias Rai1, ore 20.30: Bologna-Juventus Coppa Italia, ottavi di finale. Tim Cup 2018/2019 Bologna-Juventus, in diretta dallo stadio Dall’Ara: telecronaca di Alberto Rimedio e Alessandro Forti, con interventi da bordocampo di Amedeo Goria. Rai2, ore 21.05: Fabrizio De André. Principe Libero Film del 2018 di genere Storico/Musicale, diretto da Luca Facchini, con Luca Marinelli, Ennio Fantastichini, Valentina Bellè, Elena ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di venerdì 11 gennaio 2019 : Ecco cosa vedremo in tv STASERA, venerdì 11 gennaio 2019: Su Rai 1 prende il via la nuova edizione di Superbrain – Le supermenti, condotto da Paola Perego. Rai 2 dedica la serata al telefilm The Good doctor (episodi 1×07 – 1×08 e 1×09) con Freddie Highmore. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda la commedia in prima tv Tutto quello che vuoi (Italia, 2017). Su Canale 5 Gerry Scotti è alla guida del ...

Programmi TV di stasera - venerdì 11 gennaio 2019. Su Rai3 «Tutto quello che vuoi» : Andrea Carpenzano e Giuliano Montaldo in Tutto quello che vuoi Rai1, ore 21.25: Superbrain – Le Supermenti – Nuova Edizione Torna su Rai1 per quattro puntate Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Al suo fianco Francesco Paolantoni. Protagoniste del programma saranno persone normali con doti straordinarie, capaci di usare la mente per superare prove incredibili, che verranno ...

Stasera in tv : Programmi tv di venerdì 11 gennaio 2019 : Sport in tv . Ultimo giorno senza calcio italiano ma solo calcio estero, alle 20.45 Lione-Reims , Ligue 1 francese, , alle 20.45 Leeds United-Derby County , Championship, serie B inglese, a alle 21.