Sanremo | Baglioni risponde agli attacchi | nessuna censura per Carone e Dear Jack

Sanremo 2019 - Matteo Salvini contro Claudio Baglioni : "Canta che ti passa - lascia che chi di dovere si occupi di immigrazione" : Il vice-premier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non si è fatto sfuggire l'occasione di replicare alle dichiarazioni che Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo, che ha rilasciato durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse sanremese che si è tenuta oggi, mercoledì 9 gennaio 2019, al Casinò di Sanremo.Le parole utilizzate dal cantautore romano per ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni : “Sul tema migranti siamo alla farsa”. E Salvini risponde : “Canta che ti passa” : La conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo è diventata anche un’occasione per entrare nel dibattito sull’attualità politica. E il “dittatore artistico” Claudio Baglioni (così era stato ribattezzato nel corso della scorsa edizione), non si è sottratto alle domande sul tema migranti: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di ...

Baglioni presenta il “suo” Sanremo : “Quest’anno sarà il Festival dell’armonia” : Armonia nella scelta di due conduttori molto diversi tra loro come Claudio Bisio e Virginia Raffaele, prontamente ribattezzati 'fratello Sole e sorella Luna' e assimilati al concetto di ying e yang. Armonia come "bellezza nella diversità" delle 24 canzoni in gara, che spaziano da Loredana Bertè ad Achille Lauro, da Simone Cristicchi a Nino D'Angelo. Armonia tra la gara e il resto dello spettacolo, che avrà comunque "la canzone come stella ...

Sanremo 2019 - Baglioni presenta il suo Festival : Bocelli tra gli ospiti - Bisio-Raffaele da ridere : Poche le novità svelate nella prima conferenza stampa, ma gli ingredienti per un'altra edizione record ci sono tutti

Claudio Baglioni - il suo Sanremo bis è con Virginia Raffaele e Claudio Bisio : tutto quello che c'è da sapere : Claudio Baglioni dà il primo la al suo Sanremo bis , ricordate chi ha vinto lo scorso anno? GUARDA , . Sul palco del teatro Ariston, dal 5 al 9 febbraio, con il direttore artistico - quest'anno auto ...

Claudio Baglioni sull’esclusione di Pierdavide Carone e Dear Jack : “Errare è umano” - Caramelle sarà a Sanremo 2019? : Claudio Baglioni parla per la prima volta dell'esclusione di Caramelle. Al Festival di Sanremo 2019 era stato presentato un brano firmato da Pierdavide Carone e interpretato insieme ai Dear Jack, Caramelle, escluso dalla competizione. 22 i posti dei Campioni, sia quali si sono aggiunti i 2 di Sanremo Giovani e, tra le tante proposte ricevute, la commissione artistica ha bocciato anche Caramelle, un pezzo che sta facendo parlare molto di sé, ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni : “Sul tema migranti siamo alla farsa. Non si risolve il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone. Il Paese è confuso” : La conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo è diventata anche un’occasione per entrare nel dibattito sull’attualità politica. E il “dittatore artistico” Claudio Baglioni (così era stato ribattezzato nel corso della scorsa edizione), non si è sottratto alle domande sul tema migranti: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di ...

Sanremo - Baglioni in conferenza : 'Il numero 69 può innescare giochetti - ma sarà il festival dell'armonia' : «La prossima sarà l'edizione 69 del festival di Sanremo. Il 69 richiama la simmetria del sincronismo qualcuno c'ha già scherzato ma cerco sempre significati per le mie scelte, e dunque quest'anno sarà ...

Sanremo - Claudio Baglioni attacca Matteo Salvini : "Farsa sull'immigrazione" : La politica irrompe al Festival di Sanremo ancora prima che inizi. Già, perché sul caso di Sea Watch e Sea Eye, le due imbarcazioni al centro dell'accordo raggiunto tra Malta e i Paesi Ue che ha terremotato i rapporti tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte, è intervenuto a gamba tesa Claudio Baglioni,

Sanremo - Claudio Baglioni attacca Matteo Salvini : 'Farsa sull'immigrazione' : Baglioni aggiunge che 'la classe politica, quella dirigente e l'opinione pubblica hanno mancato paurosamente. Il Paese è incattivito e rancoroso. Le misure messe in atto da questo governo e dai ...

Baglioni racconta come sarà il Festival di Sanremo numero 69 : Roma, 9 gen., askanews, - 'La prossima sarà l'edizione 69 del Festival di Sanremo. Il 69 richiama la simmetria del sincronismo. Cerco sempre significati per le mie scelte, e dunque quest'anno sarà l'...

Sanremo 2019 - Baglioni presenta Bisio e Virginia Raffaele. E spunta il nome di Zalone : Il terzetto è fatto: Virginia Raffaele e Claudio Bisio formeranno con Claudio Baglioni il trio di conduttori del prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 5 al 9 febbraio. Ma ogni sera il...

Baglioni alza il sipario sul 69° Festival di Sanremo : «La canzone resta la stella polare». Tra gli ospiti Fiorello : Claudio Baglioni ha alzato il sipario sul 69° Festival della canzone italiana che si terrà a Sanremo il 5, 6, 7, 8 e 9 febbraio 2019 , serate interamente trasmesse in diretta da Raiuno . Il direttore ...

Sanremo - Baglioni : Probabili ospiti Bocelli - Giorgia - Elisa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse