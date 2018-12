L' Italia può attendere La Commissione Ue rinvia la decisione finale sulla manovra a

Sacchetto - Assortofrutta - : "Perché l'Italia non può esportare l'ortofrutta in Cina e noi da quel Paese importiamo le mele?" : "In realtà - risponde Sacchetto - sono anni che chiediamo ai Governi italiani, succedutisi nel tempo, non delle agevolazioni economiche ma proprio di sottoscrivere con tutti i Paesi del mondo, dove è ...

FINANZA/ La "bomba" di Deutsche Bank che può far male - anche - all'Italia : I titoli tossici non esistono. Ciò non toglie che ci siano banche in difficoltà e di rilevanza sistemica, come Deutsche Bank

«Solo Dio può riportarcelo» Gli amici e il tifo per Antonio - il reporter Italiano in coma Il ritratto |Le immagini : Gli amici e il tifo per il reporter trentino, colpito alla nuca, in coma e «inoperabile»: «Filtrano notizie brutte, peggio di così non se ne possono avere»

Strage di Strasburgo - il reporter Italiano 'è in coma e non può essere operato' : Trento - Antonio Megalizzi , il giornalista di 28 anni di Trento, ferito ieri nell'attacco di Strasburgo è in coma e lotta tra la vita e la morte nell'ospedale accademico di Hautepierre, alla ...

Scomparsa dalla casa del compagno - svolta nel caso di Brenda : “Non può aver lasciato l’Italia” : "L'unico documento sparito da casa insieme a Brenda è il suo passaporto, ed è scaduto". Lo racconta a Fanpage.it Janaina Cesar, giornalista brasiliana in Italia. "Brenda non poteva lasciare l'Italia, ce lo ha confermato il viceconsole Ligia Garofalo". La donna è Scomparsa dalla casa del compagno nel Veronese lo scorso 18 luglio lasciando il cellulare, i documenti e la carta di credito.Continua a leggere

Moscovici : "La Francia può sforare il 3% - no al paragone con l'Italia" : Lo sforamento del 3% del rapporto tra deficit e pil non è un tabù per la Francia. Ad affermarlo è il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, intervistato da Le Parisien. Le sue parole arrivano pochi giorni dopo l'annuncio di Emmanuel Macron di una serie di misure per placare la rabbia dei gilet gialli. Misure che peseranno, inevitabilmente, sui conti pubblici francesi. Per Moscovici lo sforamento della ...