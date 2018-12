Trattativa a oltranza governo-Ue per accordo su manovra

Manovra - Trattativa a oltranza con la Commissione Ue. Tria : “Resterò qui fino all’accordo” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta trattando con la Commissione europea per giungere a un accordo sulla Manovra . Lasciando Palazzo Berlaymont , Tria ha dichiarato: "Domani avrò altri incontri, resterò finché non arriviamo a un accordo. Si sta lavorando sulla proposta italiana, che rimane quella consegnata ieri a Bruxelles".Continua a leggere

Trattativa a oltranza. Governo al lavoro - i conti non tornano. Lo scoglio principale è il condono : Al tavolo sulla manovra convocato in serata a palazzo Chigi non siedono né Matteo Salvini né Luigi Di Maio. Mancano meno di 24 ore a una delle riunioni del Consiglio dei ministri più delicate per il Governo gialloverde. C'è il Documento programmatico di bilancio che deve essere inviato entro la mezzanotte di lunedì a Bruxelles, ma soprattutto ci sono due provvedimenti - la manovra e il decreto fiscale - che ...