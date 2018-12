Viviamo in un paese libero? La riposta dell’Human Freedom Index : Detenuto nel carcere di Regina Coeli a Roma. (Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) “Viviamo in un paese libero”: quante volte abbiamo usato quest’espressione per rintuzzare l’ingerenza di qualche soggetto molesto che pretendeva d’insegnarci a campare o, più semplicemente, per giustificare le nostre risoluzioni più eccentriche? Si tratta di una frase fatta piuttosto innocua, ma che tende a farci dimenticare che la libertà è come la febbre: i ...