L' Eredità | Flavio Insinna confessa la sua ' passionaccia' | da matti | i soliti frustrati lo

L'Eredità - il liceale Gabriele massacrato sui verbi dal conduttore Flavio Insinna : sconcerto in studio : Doveva essere una scalata doppia già vinta per il concorrente Gabriele , o forse no. A mettere i bastoni tra le ruote al diciottenne, e ancora liceale, sono dei semplici passati remoti. Il ragazzo ...

L'Eredità - il concorrente sconcertante : manca una sola lettera e crolla - Flavio Insinna incredulo : Ignoranza diffusa a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda ogni sera su Rai 1. Il nastro va riavvolto a qualche giorno fa, quando tal Andrea, malcapitato concorrente, è incappato in ...

L'Eredità - una domenica di paura per Flavio Insinna : l'ombra 'nera' sul conduttore e Rai 1 : Fiato sul collo per Flavio Insinna e L'Eredità , il quiz pre-serale che conduce su Rai 1. Si parla dello share, di quello di sabato 8 dicembre, per la precisione. L'Eredità ha raccolto il 16,9% nella ...

L'Eredità - ci scappa il 'Cristo' su Rai 1 : Flavio Insinna nel panico - cosa esce dalla bocca del concorrente : Un'altra strepitosa gaffe a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su Rai 1. La puntata è quella di sabato 8 dicembre. La domanda posta dal conduttore al malcapitato concorrente è ...

L'Eredità - il concorrente sconvolge Flavio Insinna : 'Ecco il mio nome' - non è una barzelletta : Una grossa sorpresa a L'Eredità , il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. A stupire lo studio, nella puntata di sabato 8 dicembre, è un concorrente. Ma questa volta non per una gaffe, ...

L'Eredità - la domanda di Flavio Insinna a Juan che scatena il caso : 'Adesso basta - troppo sfacciato' : Altre polemiche su L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su Rai 1. I telespettatori, infatti, insorgono e accusano il programma di proteggere e favorire il campione in carica , il ...

L'Eredità - colpo di scena da Flavio Insinna : il campione Juan va a casa. Mai successo prima : esultano tutti : Il campione dell' Eredità perde e va a casa, i telespettatori su Twitter festeggiano. Misteri social: Juan , chiacchieratissimo concorrente del quiz condotto da Flavio Insinna , per giorni è stato al ...

L'Eredità. la bufera su Flavio Insinna e la ghigliottina finale : 'Non poteva dire no' - mai accaduto prima : Particolarmente contestato Flavio Insinna per la ghigliottina finale dell'ultima puntata dell' Eredità , andata in onda giovedì 6 dicembre. La parola da indovinare è 'spento', e su Twitter i ...

L'Eredità - la concorrente si rivede in tv : 'Sono povera come prima - e Flavio Insinna...'. Zitti tutti : Non sempre i sogni si avverano, nemmeno in tv. Chiara è una ex concorrente dell 'Eredità che giovedì 6 dicembre si è rivista in tv nella puntata , registrata, del quiz preserale di Raiuno condotto da ...

Flavio Insinna spiazzato all'Eredità. Il concorrente : «Mio fratello è morto» : Da qualche giorno a questa parte L'Eredità di Flavio Insinna ha un nuovo campione, Juan Ranieri: un giovane di origini argentine che vive a Como con la sua numerosa famiglia che ha commosso e ...

Il concorrente spiazza Flavio Insinna a 'L'Eredità' : 'Mio fratello è morto' : FUNWEEK.IT - Da qualche giorno a questa parte L'Eredità di Flavio Insinna ha un nuovo campione, Juan Ranieri: un giovane di origini argentine che vive a Como con la sua numerosa famiglia che ha ...

L'Eredità - Flavio Insinna manda in crisi il concorrente Andrea : la domanda che gli fa perdere il posto : L'impossibile a L'Eredità . L'emozione, si sa, gioca brutti scherzi specialmente in un gioco televisivo. Ne sa qualcosa il concorrente Andrea che nella puntata di ieri, mercoledì 5 dicembre, si è auto-...

L'Eredità - il campione Juan protetto dagli autori? La mossa di Flavio Insinna che confermerebbe le ipotesi : Juan Rainieri protetto? È questa l'idea che circola sul web dopo quello che è successo nella puntata di ieri, mercoledì 5 dicembre, de L'Eredità . Il tutto è iniziato con il cambiamento del gioco ...

L’Eredità - mossa a sorpresa di Flavio Insinna. Il pubblico protesta : Flavio Insinna sorprende tutti con un cambio radicale a L’Eredità. Nella puntata di mercoledì 5 dicembre il conduttore ha fatto fare un tuffo nel passato al pubblico… In che modo? Il gioco iniziale, quello del dominio musicale, quello in cui al titolo di una canzone viene proposto un numero di parole e il concorrente deve indovinare quella che si abbina al brano proposto, è stato cambiato con il gioco dell’abbinamento. Una mossa a sorpresa, ...