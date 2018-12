Roma | nonnina appassionata di gialli sventa da sola un furto mettendo in fuga tre ladri

Blastingnews

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Pensavano che fosse un colpo molto semplice: una borsa lasciata incustodita sul sedile anteriore di un’automobile da un’incauta proprietaria, in via Giacomo Debenedetti, a, in zona Eur. Ai tresarebbe bastato forzare la portiera per entrare in possesso della refurtiva: un gioco da ragazzi con il loro attrezzo da scasso, una specie di chiave passepartout, capace di farsi gioco di qualsiasi serratura. C’erano quasi riusciti, ma non avevano fatto i conti con un’anziana signora,di, che mercoledì scorso si è trovata a passare in quella strada proprio nel momento del. La donna, vistasicontro tre uomini, non si è persa d’animo e ha immediatamente pensato a come fare per impedire ai quei balordi di portare a termine il loro piano.Il trucco geniale usato per mettere ini tre malviventi Non appena capito quel che stava succedendo, d’istinto, la ...