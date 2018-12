La sinistra riparta da Pamela Anderson

wired

(Di giovedì 6 dicembre 2018)Karl Marx, Lenin, Mao Tse-Tung e. Un nuovo nome sta prepotentemente entrando nel pantheon storico della: l’attrice è passata dalle spiagge assolate della California di Baywatch, in cui tutti ce la ricordiamo, all’arena spietata della politica. Davvero: da un paio di giorniha messo nel mirino la politica europea, ergendosi a commentatrice dell’attualità internazionale.Quello che sorprende – almeno chi non conosceva l’impegno politico, ambientalista e animalista dell’attrice – è la profondità e la serietà della sua visione: una delle icone – se non l’icona – dello stereotipo della bionda-sexy si è dimostrata in grado di commentare i grandi temi della politica meglio, a occhio, di almeno tre quarti dei grandi opinionisti nostrani, tutti maschi e canuti.The solution is not more Macron or more Salvini, the actually need each ...