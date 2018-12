NBA | la diagnosi sull’infortunio di Markelle Fultz | “Sindrome dello stretto toracico

NBA – Infortunio LeVert - incredibili buone notizie per i Nets : escluse fratture - ecco diagnosi e tempi di recupero : L’Infortunio occorso a LeVert durante Nets-Timberwolves sarebbe meno grave del previsto: il medico di Brooklyn parla di un possibile ritorno già a stagione in corso Durante la partita fra Nets e Timberwolves, il bruttissimo Infortunio occorso a Caris LeVert aveva fatto rabbrividire l’intero palazzetto. Tifosi, compagni e avversari sono rimasti sotto shock vedendo le condizioni della gamba del ragazzo, portato via in barella in ...