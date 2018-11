Pif | «Il piacere che cambia»

vanityfair

(Di domenica 18 novembre 2018) PifPifPifPifPifPifPifPifPifDalle parti in cui Pif è nato e per un po’ cresciuto (Palermo, Sicilia), lui, nell’età in cui è (46 anni), appartiene alla categoria dei «non sistemati». Perché i «sistemati» sono i «fidanzati» o, ancora meglio, gli «sposati», o, ancora meglio, quelli che hanno, nell’ordine, percorso il tragitto classico/laurea/lavoro/matrimonio/casa/figli senza distrarsi, senza inciampare mai. E adesso, suoi coetanei, hanno: un posto fisso (dopo un’università finita), sposato una brava ragazza, messo su famiglia. «Insomma, una situazione «tutta regolare». Lui invece no. Bocciato a scuola, allergico agli automatismi («che uccidono ogni istinto»), non ha centrato neanche uno di questi bersagli. Con le sue freccette, ha mirato altrove. Conficcandole, per esempio, nel cuore intellettuale di Franco Zeffirelli e di Marco Tullio Giordana, di cui è stato giovane ...