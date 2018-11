Riforma Coni | Salvini ' Malagò nervoso'

Riforma Coni - Lupo e Pellegrini : giù le mani dallo sport. Salvini : 'Malagò nervoso - lì girano soldi' : Lupo, argento del beach volley due anni fa, su Instagram parla di ''politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo...Assurdo! No grazie''. Gli risponde l'olimpionica Federica ...

Coni : Pellegrini e Lupo contro la Riforma - 'giù le mani dallo sport' : contro l'annunciata riforma del Coni da parte del Governo si schierano due pezzi da novanta dello sport italiano: la nuotatrice Federica Pellegrini e il pallavolista Daniele Lupo, entrambi portabandiera azzurri a Rio 2016. "Le Olimpiadi 2020 si avvicinano - scrive Lupo su Instagram, dove ha postato una foto che lo ritrae proprio durante le Olimpiadi in Brasile - le qualifiche per strappare un pass a Tokyo sono ad un passo... ...

Coni : Pellegrini e Lupo contro la Riforma - giù le mani dallo sport : contro l'annunciata riforma del Coni da parte del Governo si schierano due pezzi da novanta dello sport italiano: la nuotatrice Federica Pellegrini e il pallavolista Daniele Lupo, entrambi portabandiera azzurri a Rio 2016. "Le Olimpiadi 2020 si avvicinano - scrive Lupo su Instagram, dove ha postato una foto che lo ritrae proprio durante le Olimpiadi in Brasile - le qualifiche per strappare un pass a Tokyo sono ad un passo... ...

"Lasciamo sport a sport" - Pellegrini e Lupo contro Riforma Coni : ...a Tokyo sono ad un passo e anziché avere il supporto ed essere tutti uniti come in una battaglia l'unica notizia che si legge è della politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo.

Riforma del Coni - Lupo e Pellegrini : 'Giù le mani dallo sport'. Salvini : 'Malagò molto nervoso' : anziché avere il supporto ed essere tutti uniti come in una battaglia...L'unica notizia che si legge è della politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo... Assurdo!! No grazie W ...

Carraro : «La Riforma del Coni? Parliamone - ma non è fascismo» : L’intervista a Repubblica Interessante intervista rilasciata a Repubblica da Franco Carraro, probabilmente il più importante (e controverso) politico sportivo italiano degli ultimi cinquant’anni. Al centro delle sue dichiarazioni (raccolte da Emanuela Audisio, c’è ovviamente lo strappo tra il Coni ed il Governo. Noi abbiamo riportato qui le dichiarazioni di Malagò, la posizione di Carraro è decisamente più ...

Malagò contro il governo : "Coni ucciso in 4 righe"/ Ultime notizie : "Riforma dello sport? No - un'occupazione" - IlSussidiario.net : Malagò contro il governo: "Coni ucciso in 4 righe. Riforma dello sport? No, un'occupazione". Le Ultime notizie sull'attacco

Il Coni dichiara guerra al governo. Malagò : "Riforma? È occupazione" : Questa è solo una precisa volontà politica di trasformare il Coni'. Alla fine del suo intervento, il Consiglio gli ha dato mandato per ridiscutere la norma con il governo, con un solo voto contrario, ...

Malagò attacca il governo : 'non è una Riforma ma una occupazione del Coni'. Giorgetti : 'non è vero' : 'Nemmeno il fascismo era arrivato a tanto' dichiara il presidente del Coni. 'Stiamo attuando un modello già in vigore in altri paesi che non mina l'autonomia del Coni', la replica del sottosegretario ...

Riforma Coni - Malagò contro il governo : "E' occupazione della politica" : Io dovrei rinunciare allo scudetto tricolore, ai cinque cerchi , ma vi rendete conto? Dovrei rinunciare al marchio forse più prestigioso al mondo dopo la Ferrari". Lo sfogo arriva al culmine di una ...

Giovanni Malagò duro contro il Governo : "Quella del Coni non è una Riforma - ma un'occupazione" : "Non è una riforma, ma un'occupazione". L'attacco ad alzo zero di Giovanni Malagò apre lo scontro col Governo sulla riforma del Coni, messa in cantiere dal Governo Lega-Cinquestelle. "Il fascismo aveva rispettato la nostra autonomia...", il duro affondo del n.1 dello sport italiano. Ma a chiarire che dal Governo non ci sono arretramenti è la replica di Giancarlo Giorgetti e Simone Valente, una nota congiunta che consolida ...

Riforma del Coni - Malagò furioso : "Neanche il fascismo era arrivato a tanto" : Con questa Riforma il Coni, il comitato olimpico più importante al mondo, diventa l'ultimo comitato al mondo '. Polemiche anche sul nome scelto per la nuova società: ' Io dovrei rinunciare allo ...

Malagò : questa non è una Riforma ma un'occupazione del Coni : "Con questa riforma il Coni, il comitato olimpico più importante al mondo, diventa l'ultimo comitato al mondo, questo è matematico - aggiunge - e come se in questa stanza scoppiasse una bomba". "...

Riforma Coni : Malagò - non è da contratto : Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, riferendosi alla legge di Riforma del mondo del Coni a margine del Consiglio nazionale del Coni andato in scena a Palazzo H. È la risposta ai ...