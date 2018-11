The Offspring | il 17 novembre di 20 anni fa pubblicavano ' Americana'

Blastingnews

(Di venerdì 16 novembre 2018) Esattamente vent'fa un grandeversario per la storia del punk Made in USA: il 17del 1998 gliil loro album più importante. Stiamo parlando di, quinto disco in studio per la band californiana. L'album è stato un autentico successo di vendite con oltre undici milioni di copie vendute e aver vinto ben cinque dischi di platino: inoltre l'album si è classificato alla posizione numero 20 nella speciale classifica dei 50 migliori dischi punk secondo il magazine Kerrang! E per i vent'la band ha annunciato che ci sarà una ristampa speciale in edizione limitata del disco, che sarà disponibile in formato vinile a partire dal prossimo 30: sarà stampato su vinile rosso con un poster lenticolare 12x12 cm....