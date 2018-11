Legge di stabilità | rinviato per il momento il taglio delle pensioni d' oro

Blastingnews

(Di venerdì 2 novembre 2018) Stiamo lavorando per far crescere il Paese, avanti così. Attribuire al Governo la responsabilita' dei dati su Pil e disoccupazione è irragionevole e profondamente ingiusto, lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo la firma da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha autorizzato il passaggio del testo della nuovadi Stabilita' alla Camera. Slitta ild'oro Il testo della manovra individua solo le risorse economiche da utilizzare per le misure in campo previdenziale e assistenzialista: quota 100 e il reddito di cittadinanza VIDEOdovrebbero quindi entrare in vigore successivamente con due decreti ad hoc. Anche il provvedimento, tanto sbandierato da Lega e Movimento 5 Stelle, suld'oro dovrebbe arrivare in to. Come riporta Il Giornale infatti, il Governo giallo-verde sta pensando di ...