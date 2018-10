IL SEGRETO Anticipazioni puntata serale 24 Ottobre | la verità di Julieta | Ulpiano nei

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 24 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 24 ottobre 2018: puntata pomeridiana su Canale 5 – Il Generale riesce a far incriminare Ulpiano per contrabbando e fa anche in modo che a Don Anselmo e Don Berengario sia sospeso lo stipendio. Tutti a Puente Viejo temono di essere presi di mira dal Generale e rimangono delusi perché Donna Francisca non intende far nulla. Dolores, triste per aver perso il suo emporio, va in cerca di pettegolezzi ...

Il SEGRETO - Julieta sparisce : anticipazioni puntata 23 ottobre in prima serata : Intrighi, sotterfugi e, come si può facilmente intuire, una valanga di segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli perché ogni giorno – anzi! – ogni ora succede qualcosa di clamoroso: l’appuntamento con Il segreto di martedì 23 ottobre alle 21.25 su ReteQuattro non fa eccezione. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: ...

Il SEGRETO - Saul e Prudencio si battono per Julieta : anticipazioni trame dal 22 al 27 ottobre : Ricominciano come ogni settimana gli intrighi, i sotterfugi e i colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – da anni ormai teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 ottobre alle 16.20 (il sabato alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Nicolas spara a Dos ...

Il SEGRETO Anticipazioni : addio EMILIA e ALFONSO - la coppia esce di scena : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, i telespettatori italiani dovranno dire addio a due personaggi storici della telenovela: EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) usciranno infatti di scena nel corso dell’episodio 1845. Come abbiamo segnalato nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni, tutto avrà inizio nel momento in cui i coniugi assassineranno il generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva). Visto ...

Il SEGRETO Anticipazioni 23 ottobre 2018 : la puntata in prima serata su Rete 4 : Mentre Hipolito e Onesimo piangono la chiusura dell'emporio, due sparizioni angosciano Puente Viejo: dopo Julieta scompare anche la piccola Camelia!

Anticipazioni Il SEGRETO trama puntate dal 29 ottobre al 3 novembre 2018 : Emilia ed Alfonso Arrestati per Tentato Omicidio! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018: i Castaneda finiscono in carcere! Prudencio vuole avvelenare Saul… Anticipazioni Il Segreto: Alfonso ed Emilia subiscono maltrattamenti e torture! Julieta e Saul decidono di scappare, mentre Prudencio progetta di avvelenarli! Irene viene pesantemente minacciata da Perez! Fe lotta tra la vita e la morte! La soap di successo spagnola è pronta a regalarci ...

Anticipazioni Il SEGRETO trama puntate 22-27 ottobre 2018 : Julieta e Saul si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018: Julieta e Saul decidono di scappare, mentre Fe viene ritrovata in fin di vita Anticipazioni Il Segreto: Julieta, aggredita da Prudencio che tenta di violentarla, scappa e quando viene raggiunta da Saul, si Abbandonano alla Passione! Nazaria piomba nel nulla e Fe tenta il suicidio! Perez de Ayala si vendica di tutti i suoi compaesani! Crudeli vendette, sparizioni ...

Il SEGRETO Anticipazioni 23 ottobre 2018 : Il Generale Perez de Ayala trova l'appoggio di Francisca : Il Generale Perez de Ayala si garantisce l'appoggio di Francisca e pungola i cittadini di Puente Viejo, minacciandoli. Prudencio medita vendetta contro Julieta.

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate dal 29 ottobre al 3 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018: Raimundo racconta a Julieta e Saul di aver impedito a Francisca di far riaprire il processo contro Saul. L’articolo scritto da Irene non viene pubblicato dal giornale di Madrid. Espinosa, l’avvocato di Dos Caras, arriva a Puente Viejo ed il Generale gli fa capire chi saranno le sue prossime vittime: Emilia e Alfonso. Quella di Hipolito e di ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 23 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 23 ottobre 2018: Dopo che lui ha tentato di violentarla, Julieta colpisce Prudencio e fugge lasciandolo ferito. A Nazaria e Donna Francisca, il ragazzo racconta di essere caduto sbattendo la testa, ma cerca furioso la ragazza (che sembra essere scomparsa)… Hipolito si sta occupando delle voglie di Gracia e stavolta deve recarsi alla ricerca dei cachi, frutto che però è fuori stagione… Il ...

Il SEGRETO Anticipazioni Spagnole : il piano di Prudencio è fallito - Saul è vivo! : Dopo l'agguato di Prudencio, Saul viene dato per morto. Julieta pronta a vendicarsi sta per uccidere Prudencio quando Saul ricompare e la ferma.

Il SEGRETO Anticipazioni 23 ottobre 2018 : Il Generale Perez de Ayala si garantisce l'appoggio di Francisca e pungola i cittadini di Puente Viejo, minacciandoli. Prudencio, ferito, corre alla ricerca di Julieta.

Il SEGRETO Anticipazioni - puntate settimanali da lunedì 29 ottobre a venerdì 2 novembre 2018 : Fe’ tenterà il suicidio dopo avere discusso un’altra volta con la perfida matrona di Puente Viejo. Assisteremo al tentativo di togliersi la vita da parte della buona domestica, sabato 27 ottobre 2018. Prudencio inoltre si scontrerà con il fratello, a causa dell’amata Julieta. Durante la settimana dal 29 ottobre al 2 novembre 2018, la Uriarte potrebbe morire. Qualcuno tenterà di farla fuori, chi potrebbe essere? Vediamo tutte le ...

Il SEGRETO Anticipazioni : ecco cosa succede a FINE NOVEMBRE 2018 : A Puente Viejo non mancheranno i colpi di scena nemmeno nelle puntate in onda a FINE NOVEMBRE 2018; scopriamo insieme tutto quello che succederà grazie al nostro post che riassume tutte le anticipazioni de Il Segreto: Emilia e Alfonso tornano in libertà. Dopo che Raimundo (Ramon Ibarra) gli lascerà intendere che Nicolas (Alejandro Siguenza) si è rifugiato in Portogallo, il Generale Perez De Ayala (Chema Adeva) darà ordine di liberare Emilia ...