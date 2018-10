Mattarella | «Siamo in debito con Genova

Mattarella firma ma avverte : “Rispettare Carta su migranti” Salvini : non siamo fessi Video Decreto - il testo integrale : Il Capo dello Stato richiama in particolare l’articolo 10 della Carta che prevede l’obbligo per l’Italia di rispettare le norme di diritto internazionale. Il commento di Salvini: «Ciapa lì e porta a ca’»

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui migranti rispettare la Costituzione" | Salvini replica : "Sì - ma non siamo fessi" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese

Mattarella firma ma avverte : “Rispettare Carta su migranti” Salvini : non siamo fessi Video : Il Capo dello Stato richiama in particolare l’articolo 10 della Carta che prevede l’obbligo per l’Italia di rispettare le norme di diritto internazionale. Il commento di Salvini: «Ciapa lì e porta a ca’»

Mattarella firma ma avverte : “Rispettare Carta su migranti” Salvini : non siamo fessi -video : Il Capo dello Stato richiama in particolare l’articolo 10 della Carta che prevede l’obbligo per l’Italia di rispettare le norme di diritto internazionale. Il commento di Salvini: «Ciapa lì e porta a ca’»

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui migranti rispettare la Carta" | Salvini replica : "Sì - ma non siamo fessi" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese

TANZANIA - TRAGHETTO SI ROVESCIA : 150 MORTI/ Ultime notizie - il messaggio di Mattarella “Vi siamo vicini” : TANZANIA, 86 persone morte nel ribaltamento di un TRAGHETTO. Ultime notizie lago Vittoria: si teme un'ecatombe visto che a bordo potrebbero esserci più di 400 passeggeri(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 09:11:00 GMT)

Mattarella : "Non possiamo diffidare della scienza" : "Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza o diffidenza verso le sue affermazioni e i suoi risultati". Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella nel suo intervento all'...

Mattarella : non possiamo esprimere diffidenza verso scienza : Ariano Irpino, Av,, 5 set., askanews, - 'Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza e diffidenza verso le sue affermazioni e i suoi risultati'. Queste le parole del presidente ...