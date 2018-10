Il Cenacolo ha 500 anni di vita in più insieme a migliaia di nuovi visitatori

vanityfair

: Un impianto di climatizzazione e depurazione prolungherà la vita del dipinto di 500 anni - Giorno_Milano : Un impianto di climatizzazione e depurazione prolungherà la vita del dipinto di 500 anni - ginugiola : Il Cenacolo 'respira': aria pulita per allungare di 500 anni la vita del capolavoro di L… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) NuovaalNuovaalNuovaalNuovaalChi ha provato a farlo sa quanto sia complesso: difficile trovare un posto per ammirare da vicino ilVinciano a Milano, e il motivo è che sono ammessi 1300al giorno (30 ogni 15 minuti). Pochi, pochissimi, rispetto a una domanda in continua ascesa in una città che ha raggiunto il record di 5milioni di turisti nel solo primo semestre dell’anno, ma di più non si può: il capolavoro leonardesco dipinto nel 1498 continua a degradarsi per via delle polveri sottili che porta con sé ogni visitatore, perciò bisogna ridurre al minimo le presenze; Ma ora tutto cambia grazie a un ambizioso progetto di tutela finanziato da Eatalyal Ministero per i Beni e le Attività culturali. LEGGI ANCHEMilano, la micromegalopoli che ha imparato a divertirsi (tutto l'anno) LA NOVITÀ Si tratta ...