Ce l' ho con Romagnoli è acerbo | quanto si sente l' assenza di Bonucci!

Italia - Mancini convoca Tonelli e Piccini per sostituire Romagnoli e D’Ambrosio : Alessio Romagnoli, Patrick Cutrone e Danilo D’Ambrosio lasciano il ritiro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini per problemi fisici e non saranno a disposizione per i due match con Ucraina e Polonia. Il Commissario Tecnico in loro sostituzione ha scelto di convocare il sampdoriano Lorenzo Tonelli e, a sorpresa, il terzino del Valencia Cristiano Piccini. […] L'articolo Italia, Mancini convoca Tonelli e Piccini per sostituire ...

Gattuso : 'C'è ancora la spia nel Milan - visto che con Romagnoli...' : Rino Gattuso , allenatore del Milan, sorride alla domanda sulle spie da Sky Sport nello spogliatoio rossonero: 'Le spie nel calcio ci sono, ci sono sempre state. Non solo Peppe Di Stefano, anche Baiocchini ha dato la notizia di Romagnoli , ride, ndr, . L'importante è scoprire ...

Infortunio Romagnoli - Il difensore del Milan in dubbio per la partita contro il Chievo : già pronta l'alternativa : Problema fisico per Romagnoli, in dubbio per la partita fra Milan e Chievo: domani il test decisivo per verificare le condizioni del difensore, in alternativa è pronto Zapata Durante l'allenamento ...

Milan - Romagnoli fa mea culpa : “Mi scuso con tutti - sono deluso” : Romagnoli- Un errore decisivo costato caro al Milan e a tutto il popolo rossonero. Alessio Romagnoli, tramite il proprio account instagram, ha colto l’occasione per fare il proprio mea culpa e scusarsi con i tifosi rossoneri. Un errore decisivo che ha concetto all’Empoli di trovare la via del pareggio e complicare già dalla 6^ giornata […] L'articolo Milan, Romagnoli fa mea culpa: “Mi scuso con tutti, sono deluso” ...

Addio a Zanza - la 23enne racconta l’ultima notte d’amore del re dei playboy romagnoli : "Stava bene, io mi stavo rivestendo e ad un certo punto ha smesso di respirare, ho chiamato i soccorsi e poi gli ho tenuto la mano", così la 23enne che era con lui ha raccontato gli ultimi minuti di vita di Zanza, il playboy riminese Maurizio Zanfantisi morto nelle scorse ore a 63 anni dopo l'ultima notte d'amore in macchina.Continua a leggere

