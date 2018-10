NBA – Enes Kanter in… WWE?! Il centro dei Knicks svela | “Paul Heyman mi aspetta | Vince

sportfair

(Di domenica 21 ottobre 2018)potrebbe avere un futuro nel wrestling! Il cestista deiinteressato al passaggio in WWE: ha già parlato con Paulè un grande fan della WWE, come probabilmente molti altri sportivi, comprese le stelle del basket NBA. Ma quanti di essi, dopo aver concluso la propria carriera, pensano ad un futuro da… wrestler?ci sta facendo più di un pensierino. Ilturco lo ha rivelato ai microfoni di Michael Pina di Vice Sports: “sto parlando con alcune persone che lavorano nel settore proprio in questi giorni.McMahon infatti mi conosce, ed ho cenato con Pauldue o tre giorni fa. Gli ho chiesto per quanto tempo avrebbe ancora continuato a lottare, e lui mi ha risposto ‘finché Brock (Lesnar) non se ne va, io non mi muovo, e poi aspetterò anche te.’ Io naturalmente non stavo nella pelle per la risposta! Davvero, ci sto ...