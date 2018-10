Laura Castelli | l' accusa gravissima da leghisti e grillini sulla ' manina' | ' Non ha capito

Manina e condono - la grillina Laura Castelli : 'La Lega lo vuole - si apre un problema politico' : Lo stesso sottosegretario leghista all'Economia Massimo Garavaglia ha sostenuto che il testo era noto a tutti: 'È evidente, tutti lo sapevano'. Ma forse qualcuno sta cercando 'l'incidente' ideale per ...

Laura Castelli del M5S dice che il PD ha fatto anche cose buone : «Non avevo idea si fosse fatto tanto, non e` stato abbastanza pubblicizzato», ha detto secondo la Stampa parlando di bilancio ed Europa The post Laura Castelli del M5S dice che il PD ha fatto anche cose buone appeared first on Il Post.

Porta a Porta 10 ottobre 2018 - ospiti e anticipazioni : Laura Castelli e Padoan : Porta a Porta, ospiti e anticipazioni Bruno Vespa intervista il sottosegretario del ministero dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli e l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan . Sul tavolo ...

Reddito di cittadinanza - Laura Castelli : "Non è assistenziale e servirà anche al Nord" : "Ci siamo presi qualche giorno per lavorare sul testo, approfondendo le coperture per migliorare i rapporti fra deficit, debito e Pil". Così la grillina Laura Castelli, sottosegretaria all'Economia, spiega al Corriere della Sera, i motivi del ritardo con cui è stata presentata la nota di aggiornamento al Def nella quale si è leggermente cambiata rotta: ora il deficit del 2,4% è previsto solo per il primo anno.La Castelli assicura che il governo ...

Laura Castelli - l'altro pressing M5s per far rientrare il reddito di cittadinanza in manovra : un altro volto del pressing M5s sul ministro dell'Economia Tria e sui tecnici di Via XX Settembre affinché trovino i dieci miliardi per inserire il reddito di cittadinanza tra le misure previste nella prossima legge di Bilancio. È il volto di Laura

Laura Castelli (M5S) : “Da gennaio le pensioni minime verranno portate a 780 euro” : Il viceministro all'Economia Laura Castelli (M5S) assicura che il reddito di cittadinanza di farà nel 2019: "Le risorse -dice - ci sono. Creeremo un'identità digitale del reddito di cittadinanza che disincentiverà il nero". E poi annuncia che da gennaio le pensioni minime saranno portate a 780 euro.Continua a leggere