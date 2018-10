Libri - Tutto | ma proprio tutto sulla Stratos - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Tutte le automobili sono importanti, ma qualcuna lo è di più. Qualcunaltra, ma poche sintende, diventa addirittura una leggenda. La, per dire. Sono passati oltre quarantanni dalla sua epopea, eppure basta nominarla che senti i battiti del cuore di schiere dinnamorati accelerare come schegge impazzite. Non sorprende, quindi, che un gruppo nutrito di persone che se ne intende (400 quelle coinvolte) perché quellepoca lha vissuta dal vivo, spesso da protagonista, abbia voluto dedicare una mole inimmaginabile di tempo (circa tre anni) alla realizzazione di quella che può essere considerata lopera omnia e definitiva sul tema, ovvero Reparto corse Lancia., il mito diventa leggenda. Un grande progetto. Sia chiaro, non stiamo parlando di un libro, per quanto ben fatto: questa è la Treccani della, se ci passate il paragone. I volumi, di formato 28x31, sono ...